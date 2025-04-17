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Зеленський: Китай постачає Росії артилерію і порох

За даними розвідки, представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території РФ.

Зеленський: Китай постачає Росії артилерію і порох
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Україна отримала від розвідок інформацію про те, що Китай постачає Росії артилерію і порох. Крім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території РФ.

Про це заявив на брифінгу президент України Володимир Зеленський.

"Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію. І я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня…, - сказав Зеленський.

"Ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", - додав він.

  • Минулого тижня Україна показала світу двох громадян Китаю, яких Сили оборони захопили в полон у Донецькій області. Влада КНР офіційно спростувала участь своїх військових у війні на боці РФ, на весь світ нагадала своїм громадянам триматися подалі від зон бойових дій і про кримінальну відповідальність за військову службу в арміях інших країн.
  • Президент Зеленський опублікував відео з допитами китайських полонених і сказав, що українська влада точно знає про участь 150 громадян Китаю в бойових діях, але також відомо, що їх набагато більше. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Про китайських «іхтамнєтів»".
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