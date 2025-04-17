Зеленський: Китай постачає Росії артилерію і порох

Україна отримала від розвідок інформацію про те, що Китай постачає Росії артилерію і порох. Крім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території РФ.

Про це заявив на брифінгу президент України Володимир Зеленський.

"Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію. І я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня…, - сказав Зеленський.

"Ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", - додав він.