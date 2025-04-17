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NYT: США розмірковують над блокуванням китайського чат-бота DeepSeek для американців

Частиною цих зусиль влади США є тиск на американського постачальника мікросхем Nvidia.

NYT: США розмірковують над блокуванням китайського чат-бота DeepSeek для американців
Значок китайського додатка DeepSeek на екрані мобільного телефону
Фото: EPA/UPG

Через два місяці після того, як DeepSeek, китайська зірка штучного інтелекту, сколихнула Вашингтон і потрясла Волл-стріт, офіційні особи США вживають заходів для придушення китайського стартапу та його підтримки з боку провідного американського виробника мікросхем Nvidia, пише The New York Times із посиланням на джерела. 

Цього тижня адміністрація Трампа обмежила продаж чипів компанії Nvidia до Китаю. Адміністрація також зважує штрафи, які б могли заблокували DeepSeek від купівлі американських технологій, і обговорює заборону доступу американців до послуг чат-боту.

Нагадаємо, в січні персоналу Конгресу США заборонили використовувати DeepSeek. Співробітникам заборонено встановлювати китайський додаток на будь-які офіційні телефони, комп'ютери та планшети. Тоді ж Трамп заявив, що вважає китайський штучний інтелект DeepSeek "тривожним дзвіночком". Однак на той час президент США висловив думку, що конкуренція стимулюватиме американських розробників перемогти.

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