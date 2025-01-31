ЗМІ: персоналу Конгресу США заборонили використовувати DeepSeek

Адміністративний офіс Конгресу попереджають персонал не використовувати китайський додаток DeepSeek, який дестабілізує американський ринок штучного інтелекту. Про це пише видання Axios.
“Зараз DeepSeek перебуває на розгляді і не дозволений для офіційного використання Палатою представників", ‒ заявив головний адміністративний співробітник Палати.
Попереджається, що зловмисники вже використовують DeepSeek для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та зараження пристроїв.
“Щоб знизити ці ризики, Палата представників вжила заходів безпеки для обмеження функціональності DeepSeek на всіх пристроях Палати представників”, ‒ йдеться у заяві представника.
Співробітникам заборонено встановлювати DeepSeek на будь-які офіційні телефони, комп'ютери та планшети.
- У 2023 році у Конгресі встановили обмеження персоналу на використання ChatGPT, повідомивши, що вони можуть використовувати лише платну версію чат-бота OpenAI для певних завдань.
- Головний виконавчий директор Microsoft Corp. Сатья Наделла заявив, що у китайському ШІ-стартапі DeepSeek (модель R1) є “кілька справжніх інновацій”.
- Корпорація Microsoft спільно з OpenAI (власник chatGPT) розслідують можливе несанкціоноване використання технологій OpenAI китайським стартапом DeepSeek.
- Китайський штучний інтелект DeepSeek, який днями обвалив Уолл-стріт, може стати викликом для американських технокомпаній, вважає президент США Дональд Трамп.
- Акції технологічних компаній на Уолл-стріт втратили у понеділок приблизно 1 трильйон доларів після прогресу китайського стартапу зі штучного інтелекту DeepSeek.
- DeepSeek – це китайська компанія, що спеціалізується на розробці штучного інтелекту, заснована в 2023 в місті Ханчжоу. Компанія створила сімейство великих мовних моделей, Модель R1, презентована нещодавно, була розроблена всього за два місяці з бюджетом лише $6 млн, при тому, що навчання останньої великої моделі штучного інтелекту компанії Meta коштувало 60-70 мільйонів доларів.
- Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що DeepSeek може допомагати Китаю збирати інформацію про користувачів.