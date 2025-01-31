ЗМІ: персоналу Конгресу США заборонили використовувати DeepSeek

Співробітникам заборонено встановлювати китайський додаток на будь-які офіційні телефони, комп'ютери та планшети.

Адміністративний офіс Конгресу попереджають персонал не використовувати китайський додаток DeepSeek, який дестабілізує американський ринок штучного інтелекту. Про це пише видання Axios.

“Зараз DeepSeek перебуває на розгляді і не дозволений для офіційного використання Палатою представників", ‒ заявив головний адміністративний співробітник Палати.

Попереджається, що зловмисники вже використовують DeepSeek для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та зараження пристроїв.

“Щоб знизити ці ризики, Палата представників вжила заходів безпеки для обмеження функціональності DeepSeek на всіх пристроях Палати представників”, ‒ йдеться у заяві представника.

Співробітникам заборонено встановлювати DeepSeek на будь-які офіційні телефони, комп'ютери та планшети.