Microsoft розслідує можливе несанкціоноване використання технологій OpenAI китайським стартапом DeepSeek

Спеціалісти Microsoft ще восени помітили, що люди, які можуть бути пов'язані з DeepSeek, отримали великий обсяг даних за допомогою однієї із розробок OpenAI.

Корпорація Microsoft спільно з OpenAI (власник chatGPT) розслідують можливе несанкціоноване використання технологій OpenAI китайським стартапом DeepSeek, пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

Дослідники безпеки Microsoft восени помітили, що люди, які, на їхню думку, можуть бути пов’язані з DeepSeek, викрадають велику кількість даних за допомогою програмного інтерфейсу додатків OpenAI або API. Розробники програмного забезпечення можуть заплатити за ліцензію на використання API для інтеграції власних моделей штучного інтелекту OpenAI у власні програми.

Microsoft, технологічний партнер OpenAI і її найбільший інвестор, повідомила OpenAI про цю діяльність. За словами джерел, така діяльність може порушувати умови обслуговування OpenAI або вказувати на те, що група діяла, щоб зняти обмеження OpenAI щодо кількості даних, які вони можуть отримати.

DeepSeek на початку цього місяця випустив нову модель штучного інтелекту з відкритим кодом під назвою R1, яка може імітувати спосіб мислення людей, перевертаючи ринок, на якому домінують OpenAI та конкуренти з США, такі як Google і Meta Platforms Inc.

Китайський стартап заявив, що R1 конкурує або перевершує провідні американські продукти у низці галузевих тестів, у тому числі для математичних завдань і загальних знань. Водночас китайський продукт набагато дешевший.

Потенційна загроза перевагам американських компаній у галузі призвела до падіння технологічних акцій, пов’язаних зі штучним інтелектом, зокрема Microsoft, Nvidia Corp., Oracle Corp. і Alphabet Inc., що є материнською компанією Google.

OpenAI і Microsoft відмовили виданню Bloomberg у коментарях на цю тему.