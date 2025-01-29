Під час релігійного свята в Індії сталися масові тисняви

В індійському місті Праяградж під час підготовки до ритуалу купання в річці Ганг на честь релігійного свята Кумб-Мела тисячі людей потрапили до тисняв, внаслідок яких є жертви та постраждалі.

За інформацією The Guardian, щонайменше 38 людей загинули у натовпі, проте кількість смертей не остаточна і може перевищити 100. Влада досі не надала офіційну інформацію щодо наслідків надзвичайної ситуації. Очевидці стверджують, що з місця, де паломники планували здійснити обряд купання в Гангу, одна за одною їдуть карети швидкої допомоги.

Свято Кумб-Мела відзначають раз на 12 років, а цьогоріч паломництво є особливим через положення Сонця, Місяця та Юпітера, яке трапляється лише раз на 144 роки. За 45 днів святкувань у Праяграджі очікували приїзду 400 мільйонів вірян. 29 січня вважається найбільш святим днем для ритуального купання, через що на березі зібрався величезний натовп.