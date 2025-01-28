ЄС виділяє 60 млн євро на гуманітарну допомогу Республіці Конго

У ЄК наголосили, що гуманітарні потреби в Демократичній Республіці Конго є одними з найвищих у світі.

Єврокомісія оголосила про виділення 60 мільйонів євро гуманітарної допомоги Демократичній Республіці Конго.

Про це ідеться в комюніке Єврокомісії, пише "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з останніми подіями на сході країни Європейський Союз готовий збільшити надзвичайну допомогу, особливо для нещодавно переміщеного населення в м. Гома та навколо цього міста. Нове фінансування буде спрямоване на задоволення нагальних потреб переміщеного населення та людей, які постраждали від нещодавніх конфліктів та епідемій", ідеться у тексті комюніке.

Фінасуванням ЄК передбанено надання обладнання та утримання укриттів і таборів, забезпечення питною водою та туалетами, базові продовольчі пайки або грошова допомога, освіта за надзвичайних обставин для дітей з найуразливіших верств населення.

"Євросоюз є основним донором гуманітарного реагування в ДРК", — наголошуєють у Єврокомісії.

З урахуванням нового фінансування загальна сума гуманітарної допомоги ЄС цій країні з початку 2023 року перевищила 272 млн євро. І це на додачу до авіарейсів ЄС, які доставляють гуманітарний персонал і вантажі для всієї східної частини ДРК.

Пріоритетом для гуманітарних дій, які фінансує ЄС, залишається захист цивільного населення.

Також повідомляється, що через конфлікти, бідність, недоїдання й часті спалахи захворювань гуманітарні потреби в Демократичній Республіці Конго є одними з найвищих у світі.