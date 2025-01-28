Трамп зобов’язав Пентагон за два місяці розробити план реалізації «залізного купола» для США

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає розробку «залізного купола».

Як ідеться на сайті Білого дому, загроза нападу балістичними, гіперзвуковими та крилатими ракетами, а також іншими передовими повітряними атаками, з якою стикаються Штати, залишається «катастрофічною». За останні 40 років, ідеться в тексті документа, загроза з боку стратегічних озброєнь нового покоління замість того, щоб зменшитися, стала більш інтенсивною та складною.

Для досягненню миру за допомогою сили політика США полягає в тому, що Штати забезпечуватимуть оборону своїх громадян шляхом розгортання та підтримки протиракетного щита нового покоління і гарантуватимуть надійний потенціал для завдання удару у відповідь.

Тому Трамп зобов’язав Пентагон протягом 60 днів надати президентові еталонну архітектуру, вимоги на основі можливостей та план реалізації протиракетного щита нового покоління.

«Залізний купол» має передбачати оборону від балістичних, гіперзвукових, удосконалених крилатих ракет та інших повітряних атак нового покоління, прискорення розгортання систем датчиків стеження, нових систем перехоплення по всій ділянці польоту повітряної цілі ворога.

Також лідер США розпорядився підготувати план фінансування проєкту.