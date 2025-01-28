Парламент Італії остаточно схвалив указ про військову допомогу Україні

Києву продовжили допомгу зброєю до 31 грудня цього року.

Нижня палата парламенту Італії 28 січня остаточно схвалила указ про військову допомогу Україні, передає ANSA.

Документ дозволяє продовження до 31 грудня 2025 року постачання зброї нашій державі.

За це рішення проголосували 192 депутати, 41 виступив проти.

У голосуванні за військову допомогу Україні розділилася опозиція. Зокрема, підтримали указ демократи і центристи, проти виступили Рух 5-Sar (M5S) і Альянс зелених і лівих (AVS).