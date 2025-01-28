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Парламент Італії остаточно схвалив указ про військову допомогу Україні

Києву продовжили допомгу зброєю до 31 грудня цього року.

Парламент Італії остаточно схвалив указ про військову допомогу Україні
парламент Італії
Фото: ЕРА/UPG

Нижня палата парламенту Італії 28 січня остаточно схвалила указ про військову допомогу Україні, передає ANSA.

Документ дозволяє продовження до 31 грудня 2025 року постачання зброї нашій державі.

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За це рішення проголосували 192 депутати, 41 виступив проти.

У голосуванні за військову допомогу Україні розділилася опозиція. Зокрема, підтримали указ демократи і центристи, проти виступили Рух 5-Sar (M5S) і Альянс зелених і лівих (AVS).

  • 16 січня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що домовився з італійським колегою Гвідо Крозетто про посилення оборонної співпраці між державами і анонсував новий пакет допомоги.
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