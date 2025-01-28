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Індія та Китай домовилися відновити пряме авіаційне сполучення

Свідчення відлиги у двосторонніх відносинах.

Індія та Китай домовилися відновити пряме авіаційне сполучення
Секретар із закордонних справ Індії Вікрам Місрі
Фото: EPA/UPG

Під час візиту секретаря із закордонних справ Індії Вікрама Місрі до Китаю дві найбільш населені країни світу оголосили про принципову домовленість відновити прямі авіарейси після 5-річної павзи.

Як пише The Guardian, приїзд головного індійського дипломата до Пекіна є показником того, що у напружених відносинах між державами настає період відлиги. 

Індія та Китай уникали контактів після того, як у 2020 році на спільному кордоні у Гімалаях сталася сутичка між військами, яка призвела до загибелі 24 солдатів. 

Технічні спеціалісти обох країн мають незабаром зустрітися для обговорення деталей відновлення авіасполучення. У доковідні часи обсяг авіатрафіку між державами сягав 500 рейсів на добу. 

Заява за підсумками візиту індійського чиновника до Пекіна також містить згадку про зусилля "працювати в дипломатичному руслі над відновленням довіри та впевненості, а також вирішенням торговельних та економічних завдань". 

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