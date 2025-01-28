Індія та Китай домовилися відновити пряме авіаційне сполучення

Під час візиту секретаря із закордонних справ Індії Вікрама Місрі до Китаю дві найбільш населені країни світу оголосили про принципову домовленість відновити прямі авіарейси після 5-річної павзи.

Як пише The Guardian, приїзд головного індійського дипломата до Пекіна є показником того, що у напружених відносинах між державами настає період відлиги.

Індія та Китай уникали контактів після того, як у 2020 році на спільному кордоні у Гімалаях сталася сутичка між військами, яка призвела до загибелі 24 солдатів.

Технічні спеціалісти обох країн мають незабаром зустрітися для обговорення деталей відновлення авіасполучення. У доковідні часи обсяг авіатрафіку між державами сягав 500 рейсів на добу.

Заява за підсумками візиту індійського чиновника до Пекіна також містить згадку про зусилля "працювати в дипломатичному руслі над відновленням довіри та впевненості, а також вирішенням торговельних та економічних завдань".