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ЗМІ: Трамп звільнив юристів, які вели дві кримінальні справи проти нього

Офіціна причина - "відсутність довіри".

ЗМІ: Трамп звільнив юристів, які вели дві кримінальні справи проти нього
Фото: protectdemocracy.org

За інформацією американської преси, у понеділок понад десяток юристів департаменту юстиції США, які займалися кримінальними справами проти Дональда Трампа щодо спроби зірвати затвердження результатів виборів 2020 року, були звільнені.

Як пише Reuters, виконувач обов'язків генерального прокурора Джеймс МакГенрі у внутрішній комунікації заявив, що через участь у кримінальному переслідуванні нового президента посадовцям "не можна довірити виконання порядку денного". 

Звільнені юристи працювали в команді спеціального радника Джека Сміта, який вів справи проти Трампа до того моменту, як у листопаді відмовився від звинувачень відповідно до політики неможливості засудження президента. Сам Сміт пішов у відставку раніше цього місяця.

Загалом адміністрація республіканця вже встигла звільнити кілька десятків посадовців департаменту юстиції. Очікується, що цього тижня відомство отримає нового керівника після того, як Сенат затвердить номінантку Трампа Пем Бонді на посаду генеральної прокурорки. 

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