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Coca-Cola відкликає партію напоїв через небезпечний хімікат

Компанія стверджує, що ризик для споживачів оцінюють як дуже малий.

Coca-Cola відкликає партію напоїв через небезпечний хімікат
Фото: EPA/UPG

Популярний виробник напоїв Coca-Cola повідомив про відкликання деякої своєї продукції з європейського ринку через перевищення рівня хімічної сполуки під назвою хлорат.

Як пише BBC, йдеться про товари, що завезли до Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Також напої із завищеною концентрацією хімікату потрапили до Великої Британії, але там їх вже встигли повністю розпродати. 

Хлорат формується під час використання у харчовій промисловості дезінфектантів. У Coca-Cola наполягають, що ризик для споживачів оцінюється як "дуже низький" і вказують на відсутність скарг з боку британських покупців напоїв.

Натомість медики попереджають, що надмірне вживання продуктів із хлоратом може призвести до проблем із щитовидною залозою, особливо у дітей. До симптомів інтоксикації цією сполукою належать нудота, діарея та зниження здатності крові поглинати кисень. 

Більшість небезпечних товарів вже встигли прибрати з полиць магазинів. 

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