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У столиці Казахстану обмежили продаж картоплі до 5 кг в одні руки

Влада запевняє, що дефіциту картоплі в країні немає. 

У столиці Казахстану обмежили продаж картоплі до 5 кг в одні руки
Фото: dostavka-kartofelya.by

У столиці Казахстану Астані обмежили продаж картоплі в одні руки до 5 кілограмів. 

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що обмеження діють у магазинах популярних торгових мереж Small і Spar. Такі заходи запровадили, аби перешкодити перекупникам гуртом скуповувати картоплю для подальшого перепродажу у магазинах "біля дому", пояснили в міському управлінні з інвестицій та розвитку підприємництва.

Влада також наголосила, що дефіциту картоплі в країні немає. 

"Дефіциту картоплі немає. Продукція у достатньому обсязі представлена на полицях торгових мереж та ринків міста, а її запаси вчасно поповнюються", – запевняє влада.

Раніше в січні Казахстан обмежив вивезення картоплі до третіх країн на шість місяців для стабілізації цін на внутрішньому ринку. За даними уряду країни, в 2024 році експорт картоплі зріс на 50% у зв'язку з зростанням попиту з боку сусідніх країн, особливо Узбекистану, та високими експортними цінами.

За офіційними даними, картопля в Казахстані коштує від 170 до 270 тенге за кілограм (близько 14 і 22 гривень відповідно). Однак ЗМІ пишуть, що реальні ціни набагато вищі. Найдорожчу картоплю продають в Астані: кілограм добірної картоплі у магазинах коштує 455 тенге (майже 37 грн за поточним курсом).

У 2024 році Казахстан визнав махінації зі статистикою врожаю – цифри були завищені приблизно на 20%. Влада поклала відповідальність за викривлену статистику на регіональних чиновників. 

У 2022 році Казахстан запроваджував заборону на вивезення картоплі, моркви, а також великої та дрібної рогатої худоби, та моркви.

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