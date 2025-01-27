Давос. Післямова

Головною відмінністю стала відсутність майже повністю ВІП делегації зі Штатів. Це стосувалось як і політиків, так і лідерів найбільших світових компаній, які зрозуміло обрали присутність на інавгурації американського Президента Дональда Трампа. Я до речі, не здивуюсь, якщо ідею перенести Світовий Економічний Форум із Давосу до свого рідного Нью-Йорка підтримає новий-старий Президент Америки. А розмови про це ведуться точно.

Взагалі Трамп та його нова політична доктрина були найбільш обговорюваними на форумі, не дивлячись на відсутність самого Трампа. Генерація рішень в «турборежимі» – дуже знайома українцям «фішка» команди Зеленського – тепер зводить з розуму не тільки американський істеблішмент, а й світовий. Тарифи з Мексикою та Канадою, контроль над Гренландією за США (щоб це не означало), депортація нелегальних мігрантів, створення потужної інфраструктури для розвитку штучного інтелекту…все це та багато іншого задавало тон і динаміку обговорення в Давосі. Тому поява Трампа, хоча і в онлайн режимі була дуже очікуваною на форумі.

Фото: EPA/UPG

Його чекала й українська делегація, бо мирна ініціатива Трампа є визначальною в потенційному досягненні миру для України. Головним позитивом для нас, я вважаю, була його теза про те, що Україна готова до миру і примушувати сісти за стіл перемовин слід Путіна. Хоча росіяни працювали над іншою конструкцією: де примушувати до миру (читай до капітуляції) американський президент мав саме Україну.

Іншою, не менш важливою для нас була теза про те, що ціна на нафту має впасти, і саме це покладе кінець війни з Росією, бо Путіну просто не вистачатиме грошей. Тут інтереси самого Трампа збігаються з нашими, бо це чи не єдиний дієвий інструмент боротьби з інфляцією, подолати яку він обіцяв на виборах. Тому прямо під час промови Трамп звернувся до премʼєра Саудівської Аравії, принца Мухаммада бін Салмана та всього ОПЕКу про термінове зниження цін на нафту. До речі, питання енергетики було одним із пріоритетних на форумі. Торкались його і в контексті безпеки Європи, і головна причина розірвання штатами Паризької угоди, яку Трамп пафосно назвав в промові «Great Green scum» («велика зелена афера»), а головне, енергетика неочікувано стала чи не головним компонентом конкуренції в розвитку ШІ. Наприклад, саме тому для домінування в світі в галузі штучного інтелекту США мають подвоїти виробництво енергії. Відтак, питання ядерної енергетики стає знову супер актуальним. Також спалювання викопних видів палива, навіть вугілля (не мої слова, про це також казав Трамп) для гонки за ефективність обчислень для штучного інтелекту згодяться.

Другим за важливістю питанням були тарифи, які американці вводять, чи збираються ввести, з країнами із дуже високим відʼємним для США сальдо (Канада, Мексика та Китай). Дискусія про те, як ці тарифи та і взагалі торгові війни вплинуть на глобальну світову торгівлю, була дуже жвавою, особливо – відставання Європи від глобальних гравців. Дуже потужно і чітко це сформулював Український Президент Володимир Зеленський у своїй промові (одна із найсильніших на форумі). Він зазначив, що Європа не може відсторонюватися від питань безпеки, енергонезалежності, інновацій, і закликав європейських лідерів брати на себе відповідальність: виробляти більше зброї, будувати сильні збройні сили, створювати більш незалежну енергетику, не залежати не тільки від Росії, а й навіть від Сполучених Штатів та розбудовувати спроможності для інновацій, бо інакше Європу скоро викреслять з переліку тих, хто приймає рішення щодо світового порядку. Взагалі, питання України мало неабиякий інтерес з точки зору геополітичних розкладів, тож Український дім в Давосі став одним із найбільш відвідуваних, а Президент України, мабуть, був одним із тих, кого на форумі охороняли чи не найбільше (за відсутності Трампа та Сі).

А що все це означає для України? Головні висновки, які я зробив для себе: світ стає ще більш прагматичним і ми маємо бути готовими до цього. Ніхто нас не «здасть», це точно, але і перемога залежить багато в чому від нас: за нас нашу роботу ніхто не зробить. Схоже, що Європа нарешті зрозуміла, що Україна Європі потрібна не менше, ніж вона їй. В першу чергу, як безпекова складова, де ЗСУ чи не єдина боєздатна сила на континенті, яка ледве не переважає всі європейські спроможності разом. Але і в питаннях енергетичної незалежності, виробництві сучасної зброї, видобування критичних копалин і навіть впровадження інновацій Україна може дуже сильно допомогти.