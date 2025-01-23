​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
Росія атакує газовий ринок ЄС і б'є по українських сховищах
Росія атакує газовий ринок ЄС і б'є по українських сховищах
Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ГоловнаСвіт

Трамп попросить Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту, щоб Росія припинила війну

Президент США заявив, що зусилля американської сторони для досягнення мирного врегулювання "уже в процесі". 

Трамп попросить Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту, щоб Росія припинила війну
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп домагатиметься падіння ціни на нафту, бо він упевнений, що тоді Росія припинить війну проти України.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я також маю намір попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні знизити її, і, чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього... Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно закінчилася б. Зараз ціна досить висока, щоб ця війна тривала. Ви повинні знизити ціну на нафту", - сказав Трамп.

Він також заявив, що зусилля американської сторони для досягнення мирного врегулювання між Україною і РФ "уже в процесі".

"Наші зусилля щодо забезпечення мирного врегулювання між Росією і Україною, на щастя, вже реалізовуються. Дуже важливо це зробити", - сказав Трамп.

Трамп додав, що "мільйони солдатів гинуть, і такого не було з часів Другої світової війни".

"Настав час покласти цьому край", - наголосив президент США.

Він також зазначив, що хотів би найближчим часом зустрітися з президентом РФ Владіміром Путіним.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies