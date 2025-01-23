Трамп попросить Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту, щоб Росія припинила війну

Президент США Дональд Трамп домагатиметься падіння ціни на нафту, бо він упевнений, що тоді Росія припинить війну проти України.
Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я також маю намір попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні знизити її, і, чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього... Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно закінчилася б. Зараз ціна досить висока, щоб ця війна тривала. Ви повинні знизити ціну на нафту", - сказав Трамп.
Він також заявив, що зусилля американської сторони для досягнення мирного врегулювання між Україною і РФ "уже в процесі".
"Наші зусилля щодо забезпечення мирного врегулювання між Росією і Україною, на щастя, вже реалізовуються. Дуже важливо це зробити", - сказав Трамп.
Трамп додав, що "мільйони солдатів гинуть, і такого не було з часів Другої світової війни".
"Настав час покласти цьому край", - наголосив президент США.
Він також зазначив, що хотів би найближчим часом зустрітися з президентом РФ Владіміром Путіним.
- За інформацією Wall Street Journal, новий американський президент доручив спецпредставнику по Україні і Росії, відставному генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів.
- Трамп також закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть "високі податки, тарифи і санкції".