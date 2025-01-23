Трамп попросить Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту, щоб Росія припинила війну

Президент США заявив, що зусилля американської сторони для досягнення мирного врегулювання "уже в процесі".

Президент США Дональд Трамп домагатиметься падіння ціни на нафту, бо він упевнений, що тоді Росія припинить війну проти України.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я також маю намір попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні знизити її, і, чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього... Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно закінчилася б. Зараз ціна досить висока, щоб ця війна тривала. Ви повинні знизити ціну на нафту", - сказав Трамп.

Він також заявив, що зусилля американської сторони для досягнення мирного врегулювання між Україною і РФ "уже в процесі".

"Наші зусилля щодо забезпечення мирного врегулювання між Росією і Україною, на щастя, вже реалізовуються. Дуже важливо це зробити", - сказав Трамп.

Трамп додав, що "мільйони солдатів гинуть, і такого не було з часів Другої світової війни".

"Настав час покласти цьому край", - наголосив президент США.

Він також зазначив, що хотів би найближчим часом зустрітися з президентом РФ Владіміром Путіним.