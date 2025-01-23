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Директор НАБУ прокоментував звільнення детектива Денисюка і перебіг розслідування корупції при закупівлі дронів

«Управління внутрішнього контролю перевірило... насправді неналежного розслідування щодо дронів не було", - заявив Кривонос.

Директор НАБУ прокоментував звільнення детектива Денисюка і перебіг розслідування корупції при закупівлі дронів
Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро
Фото: Олександр Ратушняк

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив журналістам, що у бюро розслідують належним чином усі кримінальні провадження щодо зловживань при закупівлі дронів, передає «Укрінформ».

Крім того, ці справи також є предметом незалежного аудиту діяльності НАБУ, додав Кривонос.

«Управління внутрішнього контролю перевірило... насправді неналежного розслідування щодо дронів не було", - заявив очільник відомства.

Також Кривонос повідомив, що у відділі ексдетектива НАБУ Андрія Денисюка перебуває низка кримінальних справ, які стосуються зловживань при закупівлі дронів. При цьому щодо деяких з них є перспективи.

Очільник НАБУ запевнив, що розслідування корупції при закупівлі безпілотників є пріоритетним напрямом розслідування кількох підрозділів.

  • 23 січня стало відомо, що із НАБУ звільнився детектив Андрій Денисюк, який займався, зокрема, розслідуванням зловживань при закупівлях дронів Держспецзвʼязку.
  • Денисюк у листі своїм колегам заявив, що його основою претензією є «груба безвідповідальність із непрофесійністю (або ж взагалі недобросовісним умислом) проявлена у небажанні проводити розслідування по зловживаннях у закупівлях дронів». Також ексдетектив поскаржився, що провадженням пріоритетних справ займається «аж 1,5 людини».
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