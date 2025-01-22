​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа

У ньому Денисюк виклав причину свого звільнення і розповів про проблеми під час розслідування.

Із НАБУ звільнився детектив Андрій Денисюк, який займався, зокрема, розслідуванням зловживань при закупівлях дронів Держспецзвʼязку, передає «Громадське».

Він розслав своїм колегам листа, де пояснив мотиви свого звільнення, а також описав проблеми під час розслідування.

За словами ексдетектива, його основою претензією є «груба безвідповідальність із непрофесійністю (або ж взагалі недобросовісним умислом) проявлена у небажанні проводити розслідування по зловживаннях у закупівлях дронів, а також відсутність прозорої і зрозумілої комунікації в таких рішеннях із визначенням персональної відповідальності».

Денисюк розповів, що під час розслідування корупції у Держспецзвʼязку, у квітні 2023 року виявили «кричущі факти» зловживань при закупівлі дронів з «фактажем на рівні голови служби» (ідеться про тодішнього очільника Юрія Щиголя).

Справа була масштабна, тож до неї довелося залучити інший відділ та підрозділ. Денисюк намагався у процесі розслідування отримувати інформацію про його перебіг, але натомість йому розповідали, що «чимось займаються».

«У листопаді 2023 ми довели справу по ІТ до підозри керівництву ДССЗЗІ, яке в цей же день поспіхом звільнили всупереч всіх процедур. Результатом роботи іншого підрозділу по дронам за майже 6 місяців була перевірка та лист (вже після нашої підозри) на 3 аркуші, де вони повідомляли потенційно причетних до схеми чиновників про виявлену завищену ціну на один із дронів. Без жодного ОРС чи КП (оперативно-розшукової справи чи кримінального провадження - Ред.)», - повідомив ексдетектив.

У результаті розслідування ціни на дрони раптом знизилися вдвічі, а загальна сума економії при перегляді контрактів по виробнику сягнула понад 2,5 млрд грн. При цьому замість якісного і своєчасного розслідування, за словами Денисюка, «колеги чомусь займалися підсвічуванням виявлених злочинів без їх фіксації».

«Потім цих же колег, незрозуміло за які «заслуги», підвищують по посадах, забезпечуючи стрімкий кар’єрний ріст і можливості масштабуватися. Результати наших розслідувань призвели до переляку учасників схем і подальшого зменшення ціни. А надісланий лист став елементом унеможливлення (як мінімум значного ускладнення) притягнення до відповідальності через відсутність збитків державі», - підсумував ексдетектив.

Денисюк додав, що «нам говорять ловити «велику рибу». Але коли ця риба та інші потенційні «великі риби» вже на крючку, і ми просимо допомогти її «тягнути», починають відбуватися дивні речі, на кшталт тих, що я описав вище. І ці речі не мають логічних і вичерпних пояснень».

За словами ексдетектива НАБУ, наразі більшість наих розслідувань по дронах мають проблематику якісного доведення, «передусім, суб’єктивної сторони службових осіб ДССЗЗІ з «бізнесменами», які заключали майже всі свої договори впродовж літа 2023 року». І попри те, що справи є пріоритетними, провадженнями займаються, за словами Денисюка, «аж 1,5 людини (себе вже не рахую)».