​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа

Із НАБУ звільнився детектив Андрій Денисюк, який займався, зокрема, розслідуванням зловживань при закупівлях дронів Держспецзвʼязку, передає «Громадське».
Він розслав своїм колегам листа, де пояснив мотиви свого звільнення, а також описав проблеми під час розслідування.
За словами ексдетектива, його основою претензією є «груба безвідповідальність із непрофесійністю (або ж взагалі недобросовісним умислом) проявлена у небажанні проводити розслідування по зловживаннях у закупівлях дронів, а також відсутність прозорої і зрозумілої комунікації в таких рішеннях із визначенням персональної відповідальності».
Денисюк розповів, що під час розслідування корупції у Держспецзвʼязку, у квітні 2023 року виявили «кричущі факти» зловживань при закупівлі дронів з «фактажем на рівні голови служби» (ідеться про тодішнього очільника Юрія Щиголя).
Справа була масштабна, тож до неї довелося залучити інший відділ та підрозділ. Денисюк намагався у процесі розслідування отримувати інформацію про його перебіг, але натомість йому розповідали, що «чимось займаються».
«У листопаді 2023 ми довели справу по ІТ до підозри керівництву ДССЗЗІ, яке в цей же день поспіхом звільнили всупереч всіх процедур. Результатом роботи іншого підрозділу по дронам за майже 6 місяців була перевірка та лист (вже після нашої підозри) на 3 аркуші, де вони повідомляли потенційно причетних до схеми чиновників про виявлену завищену ціну на один із дронів. Без жодного ОРС чи КП (оперативно-розшукової справи чи кримінального провадження - Ред.)», - повідомив ексдетектив.
У результаті розслідування ціни на дрони раптом знизилися вдвічі, а загальна сума економії при перегляді контрактів по виробнику сягнула понад 2,5 млрд грн. При цьому замість якісного і своєчасного розслідування, за словами Денисюка, «колеги чомусь займалися підсвічуванням виявлених злочинів без їх фіксації».
«Потім цих же колег, незрозуміло за які «заслуги», підвищують по посадах, забезпечуючи стрімкий кар’єрний ріст і можливості масштабуватися. Результати наших розслідувань призвели до переляку учасників схем і подальшого зменшення ціни. А надісланий лист став елементом унеможливлення (як мінімум значного ускладнення) притягнення до відповідальності через відсутність збитків державі», - підсумував ексдетектив.
Денисюк додав, що «нам говорять ловити «велику рибу». Але коли ця риба та інші потенційні «великі риби» вже на крючку, і ми просимо допомогти її «тягнути», починають відбуватися дивні речі, на кшталт тих, що я описав вище. І ці речі не мають логічних і вичерпних пояснень».
За словами ексдетектива НАБУ, наразі більшість наих розслідувань по дронах мають проблематику якісного доведення, «передусім, суб’єктивної сторони службових осіб ДССЗЗІ з «бізнесменами», які заключали майже всі свої договори впродовж літа 2023 року». І попри те, що справи є пріоритетними, провадженнями займаються, за словами Денисюка, «аж 1,5 людини (себе вже не рахую)».
- Раніше розслідувачі Hromadske з’ясували, що Україна переплатила майже 600 мільйонів гривень на закупівлях дронів EVO MAX 4T для ЗСУ за контрактами, які укладав колишній голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь у межах проєкту «Армія дронів».
- Щиголь очолював Держспецзв'язку з 2020 по 2023 рік. В листопаді 2023 року його звільнили в день оголошення підозри в участі у схемі заволодіння 62 млн гривень.
- У листопаді 2024-го ексголова Держспецзв'язку повідомив, що працює в Головному управлінні розвідки Міноборони.
- В інтерв'ю для програми LB live "Дорослий погляд" він сказав, що оскільки є військовослужбовцем, то під час воєнного стану не може звільнитися зі служби. Щиголь вважає, що його "вміння і навики" не є зайвими для ГУР під час війни.