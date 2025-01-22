Екскомандувача ОТУ «Харків» Галушкіна знову затримали

СБУ і ДБР заявляють, що виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

22 січня екскомандувача ОТУ «Харків» Юрія Галушкіна знову затримали - працівники ДБР у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

ДБР заявляє, що екскомандувач «не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 обр ТрО».

«Встановлено, що військовий командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці «як малоймовірний», та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту», - заявили у Бюро.

Слідство вважає, що через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців та певних підрозділів 125 обр ТрО була втрачена стратегічна ініціатива і росіянам вдалося заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км і вдалося знову із артилерії обстрілювати Харків.

Також у ДБР зазначили, що «в результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня наших військовослужбовців».

Колишнього командувача затримали. Йому мають оголосити підозру у сприянні в самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю.

Адвокат Галушкіна Михайло Величко в коментарі УП повідомив, що затримали екскомандувача по тій же справі, але за іншими статтями.

«Ідеться ж про військові злочини, а де ви в хлопців з ДБР бачили знання з розслідування військових злочинів? Це специфічні злочини. А їм дали наводку, і вони що роблять: 12 осіб напали на жінку, дружину і на людину, яка однією рукою користується після операції. Вони не намагаються виконувати ухвалу суду. Ми внесли заставу, і особа намагалася привести себе до ладу, щоб співпрацювати зі слідчими і дізнатися істину. Ми повторно викликали швидку, бо йому стало погано, він три дні не їв. Фактично, йому не надавали медичної допомоги. Я чекаю, щоб мене до нього пустили», - сказав адвокат.

Справа про оборону Харківщини