Екскомандувача ОТУ «Харків» Галушкіна знову затримали

22 січня екскомандувача ОТУ «Харків» Юрія Галушкіна знову затримали - працівники ДБР у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.
Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.
ДБР заявляє, що екскомандувач «не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 обр ТрО».
«Встановлено, що військовий командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці «як малоймовірний», та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту», - заявили у Бюро.
Слідство вважає, що через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців та певних підрозділів 125 обр ТрО була втрачена стратегічна ініціатива і росіянам вдалося заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км і вдалося знову із артилерії обстрілювати Харків.
Також у ДБР зазначили, що «в результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня наших військовослужбовців».
Колишнього командувача затримали. Йому мають оголосити підозру у сприянні в самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю.
Адвокат Галушкіна Михайло Величко в коментарі УП повідомив, що затримали екскомандувача по тій же справі, але за іншими статтями.
«Ідеться ж про військові злочини, а де ви в хлопців з ДБР бачили знання з розслідування військових злочинів? Це специфічні злочини. А їм дали наводку, і вони що роблять: 12 осіб напали на жінку, дружину і на людину, яка однією рукою користується після операції. Вони не намагаються виконувати ухвалу суду. Ми внесли заставу, і особа намагалася привести себе до ладу, щоб співпрацювати зі слідчими і дізнатися істину. Ми повторно викликали швидку, бо йому стало погано, він три дні не їв. Фактично, йому не надавали медичної допомоги. Я чекаю, щоб мене до нього пустили», - сказав адвокат.
Справа про оборону Харківщини
- Цього тижня ДБР затримало трьох військовослужбовців, яких вважають причетними до неналежної оборони кордону в Харківській області під час нового наступу росіян у травні 2024 року. Це тодішній командувач ОТУ "Харків" Юрій Галушкін, полковник Ілля Лапін та генерал, тодішній командир 125-ої бригади Артур Горбенко.
- Слідство вважає, що через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської громади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.
- На захист свого колишнього командира Артура Горбенка виступила 125 бригада, заявивши, що тримати оборону доводилося дуже малими силами і з малою кількістю озброєння.
- УП писала, що навесні 2024 росіяни за перший тиждень наступу на Харків зуміли прорватися углибину до десяти кілометрів. Проти командування підрозділів, які боронили той напрямок, відкрили кримінальне провадження. У судовій ухвалі ключову роль у втраті позицій відводили якраз 125-ій львівській бригаді ТрО (нині – у складі Сухопутних військ).
- Горбенко в інтерв'ю УП розповідав, що боронити напрямок їм доводилося недоукомплектованими. За його словами, була одна гармата на прикриття 10 кілометрів та один танк – на 15. Він зазначав, що засобів для тримання оборони було недостатньо.
- 22 січня за генерала Галушкіна внесли заставу. 21 січня суд арештував його на 60 діб з можливістю застави в 5 млн гривень.