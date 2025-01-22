Правоохоронці викрили угруповання, яке вимагало гроші у прикордонників

Правоохоронці припинили у Одеській області діяльність злочинного угруповання, яке вимагало гроші у двох прикордонників.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що члени угруповання погрожували життю і здоровʼю прикордонників.

Організатором схеми виявився ув’язнений. Він залучив до справи свого колишнього співкамерника, який після “відсидки” за крадіжку став посередником у передачі вимог.

Під час обшуків правоохоронці вилучили зброю, готівку, телефони та інші докази.

Правоохоронці затримали підозрюваного, щодо організаторів, котрі вже відбувають покарання, готується підозра і перекваліфікація їхніх дій.