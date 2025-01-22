Правоохоронці викрили угруповання, яке вимагало гроші у прикордонників

Правоохоронці припинили у Одеській області діяльність злочинного угруповання, яке вимагало гроші у двох прикордонників.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що члени угруповання погрожували життю і здоровʼю прикордонників.
Організатором схеми виявився ув’язнений. Він залучив до справи свого колишнього співкамерника, який після “відсидки” за крадіжку став посередником у передачі вимог.
Під час обшуків правоохоронці вилучили зброю, готівку, телефони та інші докази.
Правоохоронці затримали підозрюваного, щодо організаторів, котрі вже відбувають покарання, готується підозра і перекваліфікація їхніх дій.
- Поліція та СБУ затримали трьох рекетирів, мешканців Звягеля, які вибивали кошти з пораненого військового і його дружини. Це злочинне угруповання діяло в Житомирській області.