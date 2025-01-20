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На Одещині знайшли склад з підробленими акцизними марками на понад 110 млн грн

Встановлюється коло осіб, причетних до незаконної діяльності. 

На Одещині знайшли склад з підробленими акцизними марками на понад 110 млн грн
акцизні марки
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки спільно зі співробітниками Служби безпеки викрили канал постачання з Туреччини підроблених марок акцизного податку. В результаті було вилучено акцизні марки на суму понад 110 млн грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що марки постачали в Україну під прикриттям через державний кордон. Потім їх реалізовували виробникам підакцизної продукції.

У результаті обшуку в складському приміщенні детективи виявили та вилучили понад 5 млн підроблених марок акцизного податку.

Досудове розслідування триває. Встановлюється коло осіб, причетних до незаконної діяльності. 

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