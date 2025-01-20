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П'ятьом російським військовим, причетним до розстрілів мешканців Бучі, оголосили про підозру

Також до суду скеровані обвинувачення стосовно ще двох російських окупантів, які причетні до вбивств цивільних у Бучі.

П'ятьом російським військовим, причетним до розстрілів мешканців Бучі, оголосили про підозру
Фото: Офіс генпрокурора

Офіс Генпрокурора ідентифікував та повідомив про підозру п'ятьом російським військовим, які причетні до розстрілу цивільного населення у Бучі Київської області. 

Про це інформує пресслужба ОГП.

"За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ідентифіковано та повідомлено про підозри п’ятьом військовослужбовцям армії рф за злочини, скоєні під час окупації Бучі у 2022 році. Також прокурори відомства направили до суду обвинувальні акти стосовно ще двох представників держави-агресора за вчинення аналогічних злочинів. Усім сімом інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивствами мирних мешканців (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, командир відділення 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ разом із співучасником – невстановленим військовослужбовцем ЗС РФ розстріляв подружжя у приватному будинку "з мотивів ненависті до проукраїнських поглядів. Щоб приховати злочин, їхні тіла разом з іншими вбитими цивільними було спалено".

Ще один підозрюваний — стрілок 6-ї десантно-штурмової роти цієї ж батальйонно-тактичної групи РФ разом з іншим військовослужбовцем цього полку помітили біля супермаркету чоловіка, який шукав їжу. Вони відкрили вогонь без попередження. Потерпілий отримав чотири кульові поранення у груди та живіт і загинув на місці.

Також ідентифіковано командира бойової машини 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи. Він разом з іншими військовими армії рф проводив "перевірку" місцевих мешканців на причетність до співпраці із ЗС України у дворі домоволодіння. При цьому погрожував вбивством господарю, стріляв у повітря, направляв зброю на жінку, а також імітував підрив гранати, змусивши обох спуститися до підвалу.

Ще один підозрюваний механік-водій цього ж підрозділу 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ, реагуючи на прохання місцевої мешканки не стріляти через присутність в місті цивільних, приставив зброю до її голови та пригрозив розстрілом, але припинив дії через присутність свідків.

Також слідством встановлено, що заступник командира 3-ї парашутно-десантної роти – інструктор із повітряно-десантної підготовки 1-ї батальйонно- тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії разом з командиром взводу цього ж підрозділу виявили у телефоні місцевого мешканця нібито докази передачі даних українським військовим. З мотивів ненависті вони вбили чоловіка, заявивши, що інший підрозділ розстріляв би всіх.

"Всі постраждалі місцеві жителі були цивільними особами, які не брали участі у збройному конфлікті. У них були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до них насильства", — наголошують у відомстві. 

  • У Нацполіції ідентифікували всіх 12 військовослужбовців, які у період із 5 по 9 березня 2022 року на розі вулиць Вокзальна та Яблунська у Бучі, вбили 16 людей.
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