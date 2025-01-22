На Сумщині повністю евакуювали жителів із 38 населених пунктів

На Сумщині із 38 населених пунктів Конотопського і Шосткинського районів повністю евакуювали цивільних.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

"У Конотопському, в Шосткинському районах у нас 38 населених пунктів, звідки вже повністю люди виїхали, і ці населені пункти віддали Збройним силам", — сказав він.

За словами Артюха, саме Сумський і Шосткинський райони найбільше потерпають від російських обстрілів. У цих районах оголошена примусова евакуація населення.

"Практично ми сьогодні завершуємо ці евакуаційні заходи. Але ще є багато населених пунктів, де залишаються люди, які з якихось своїх міркувань не бажають виїжджати. Там залучаємо правоохоронні органи, а також переконуємо в тому, що треба виїжджати. Надаємо їм пропозиції щодо розміщення в інших містах", — додає очільник ОВА.

Начальник Сумської ОВА зауважив, що уздовж всього кордону області евакуації потребують ще до 20 тисяч осіб.

Найбільших руйнувань через обстріли РФ зазнали Великописарівська громада Охтирського району, Білопільська громада Сумського району, Середино-Будська громада Шосткинського району.

Крім того щодня під обстрілами перебуває Хотінська громада Сумського району. Начальник ОВА зауважив, що точну кількість зруйнованих сіл назвати важко, оскільки обстріли не припиняються.