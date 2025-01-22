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У лікарні помер поліцейський, поранений під час удару по Харкову в листопаді

Унаслідок того удару раніше загинули двоє правоохоронців, ще 36 були поранені. Також поранень зазнали рятувальник та цивільні. 

У лікарні Харкова сьогодні помер поліцейський Ігор Іванчишин, який був поранений російським ударом по місту 1 листопада. Про це пише Супільне з посиланням на колишнього голову поліції Харківської області Володимира Тимошка. 

Лікарі боролися за життя правоохоронця весь цей час. Поранення виявилися занадто тяжкими. 

Внаслідок російського удару 1 листопада в Харкові був убитий полковник Андрій Матвієнко, майор поліції Олександром Ковтун, поранень зазнали 36 працівників поліції, рятувальник та дев'ятеро цивільних.

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