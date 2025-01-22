За підозрюваного в неналежній обороні Харківської області генерала Галушкіна внесли заставу

Учора суд арештував його на 60 діб з можливістю застави в 5 млн гривень.

За генерала Юрія Галушкіна, підозрюваного в причетності до неналежної оборони Харківської області під час торішнього наступу ворога, внесли заставу. Учора суд арештував його на 60 діб з можливістю застави в 5 млн гривень, писало Суспільне.

Уже сьогодні цю заставу внесли. Інформацію про це підтвердив адвокат Галушкіна Михайло Величко.

Хто це зробив – невідомо. Ініціативу внести заставу висловлював нардеп, п'ятий президент Петро Порошенко, але нині він написав, що це зробила інша юридична особа.

"Щойно адвокати генерала Юрія Галушкіна повідомили, що необхідні кошти на заставу внесла інша юридична особа", – сказав політик.

Окрім Галушкіна, суд учора встиг обрати запобіжний захід ще одному фігуранту справи – полковнику Іллі Лапіну. Його відправили під варту на 60 діб. Призначення запобіжного заходу для третього підозрюваного перенесли.

Справа про оборону Харківської області

Цього тижня ДБР затримало трьох військовослужбовців, яких вважають причетними до неналежної оборони кордону в Харківській області під час нового наступу окупантів у травні торік. Це тодішній командувач ОТУ "Харків" Юрій Галушкін, полковник Ілля Лапін та генерал, тодішній командир 125-ої бригади Артур Горбенко.

За версією слідства, через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської тергромади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності. Станом на момент публікації повідомлення про затримання підозри їм ще не оголосили.

На захист свого колишнього командира Артура Горбенка виступила 125 бригада. Військові на сторінці бригади в Facebook розповіли, що тримати оборону доводилося дуже малими силами і з малою кількістю озброєння.

УП писала, що навесні 2024 росіяни за перший тиждень наступу на Харків зуміли прорватися углибину до десяти км. Проти командування підрозділів, які боронили той напрямок, відкрили кримінальне провадження. У судовій ухвалі ключову роль у втраті позицій відводили якраз 125-ій львівській бригаді ТрО (нині – у складі Сухопутних військ).

Сам Горбенко в інтерв'ю УП розповідав, що боронити напрямок їм доводилося недоукомплектованими. За його словами, була одна гармата на прикриття 10 кілометрів та один танк – на 15. Він зазначав, що засобів для тримання оборони було недостатньо.

Наступ росіян на Харківську область у травні 2024