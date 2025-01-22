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У ДПСУ розповіли скільки російських ДРГ перетнути кордон торік

Найбільше спроб прориву було зафіксовано на Сумському напрямку.

У ДПСУ розповіли скільки російських ДРГ перетнути кордон торік
Фото: ukrinform.ua

Упродовж 2024 року російські ДРГ не припиняли диверсійну діяльність на кордоні з Україною. 

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише Укрінформ.

За словами Демченка, найбільше спроб заходу ворожих ДРГ на нашу територію у 2024 році зафіксовано на Сумському напрямку, проте спроби спостерігалися і в Харківській та Чернігівській областях.

"Якщо говорити про ті відтинки, які є в смугах оборони підрозділів прикордонної служби на кордоні з РФ, то за минулий рік було зафіксовано понад 10 спроб заходу ДРГ на нашу територію", — сказав Демченко.

Крім того, речник додає, що мобільні вогневі групи ДПСУ активно діють у прикордонних районах Сумської, Чернігівської та Харківської областей, а також на Півдні країни. На цих напрямках ворог активно застосовує безпілотні літальні апарати типу Shahed.

"За минулий рік було знищено майже 200 "шахедів" — це саме мобільно-вогневими групами. ...Наші інші засоби у співпраці з підрозділами ЗСУ виконують і інші завдання для того, щоб збивати ворожі "шахеди". Результати вже досить суттєві", — сказав Демченко.

  • Російські ДРГ на північному кордоні України змінили тактику дій, вони використовують комплексну підтримку з повітря та артилерії. 
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