Підозрюваного в катуванні та вимаганні грошей у 12-річної дівчинки в Білій Церкві відправили під варту

Суд призначив два місяці утримання під вартою без права на заставу для 16-річного юнака, підозрюваного в катуванні та вимаганні коштів у 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Про це повідомила Національна поліція України.
Цей юнак фігурує серед інших учасників побиття дівчинки. Спершу справу кваліфікували як завдання легких тілесних ушкоджень, та згодом перекваліфікували в більш важкі статті – катування та вимагання.
"Правоохоронці перекваліфікували дії усіх учасників злочину та здійснюють досудове розслідування за фактом катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає максимальний термін покарання до 10 років позбавлення волі", – повідомили в поліції.
- За даними слідства, підозрюваний разом із групою інших людей залякував 12-річну дівчинку і неодноразово бив її. Потім він розпилив їй в обличчя сльозогінну речовину. Також юнак чинив на потерпілу психологічний тиск та вимагав у неї 15 тис грн.
- До поліції з заявою про побиття дитини звернулася її мама. Правоохоронці встановили, що тілесних ушкоджень 12-річній мешканці Білої Церкви завдали троє неповнолітніх: ровесниця потерпілої, а також хлопці 15 і 16 років. Правоохоронці знайшли в Інтернеті докази знущань над дитиною. Досудове розслідування було відкрито за статтею про умисне легке тілесне ушкодження – ч.1 ст. 125. Згодом її перекваліфікували за іншою, тяжчою статею – про катування (127).
- Згодом у поліції уточнили, що участь у нападі брали не троє, а семеро підлітків. "Відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини один з фігурантів, 16-річний хлопець погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень", – йшлося в повідомленні правоохоронців.