Підозрюваного в катуванні та вимаганні грошей у 12-річної дівчинки в Білій Церкві відправили під варту

Він не має права на заставу.

Суд призначив два місяці утримання під вартою без права на заставу для 16-річного юнака, підозрюваного в катуванні та вимаганні коштів у 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Про це повідомила Національна поліція України.

Цей юнак фігурує серед інших учасників побиття дівчинки. Спершу справу кваліфікували як завдання легких тілесних ушкоджень, та згодом перекваліфікували в більш важкі статті – катування та вимагання.

Фото: Національна поліція в Telegram

"Правоохоронці перекваліфікували дії усіх учасників злочину та здійснюють досудове розслідування за фактом катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає максимальний термін покарання до 10 років позбавлення волі", – повідомили в поліції.

За даними слідства, підозрюваний разом із групою інших людей залякував 12-річну дівчинку і неодноразово бив її. Потім він розпилив їй в обличчя сльозогінну речовину. Також юнак чинив на потерпілу психологічний тиск та вимагав у неї 15 тис грн.