Головне за ніч та ранок середи, 22 січня: атака дронів на Миколаїв, понад 120 боєзіткнень, День соборності

Уночі ворог атакував Миколаїв ударними дронами. Пошкоджені будинки, постраждали двоє людей, повідомили у ДСНС та у міськраді міста. У ОВА зазначили, що ворог атакував сімома "шахедами".

Серед постраждалих внаслідок атаки – 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, та чоловік з гострою реакцією на стрес.

Через атаку частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 кв. м, ліквідували. З будинку евакуювали 200 людей, наразі всі повернулися у свої оселі. Вибухова хвиля пошкодила віконне скління в 4 багатоквартирних і 1 приватному житловому будинку.

Унаслідок атаки виниклий інші пожежі, які наразі ліквідовано.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 121 боєзіткнення.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

На Покровському напрямку захисники зупинили 61 штурм агресора.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Терни та Колодязі.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шістнадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, чотири склади, два артилерійських засоби та ще один інший важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1950 окупантів, 11 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 155 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Втрати російських військ від початку вторгнення склали близько 823 980 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем соборності України, записавши відеозвернення на Софійській площі у Києві.

"Саме тут, на цій площі, був проголошений Акт злуки. Право- та Лівобережна Україна об’єднались у єдину державу. Але амбіції, розбрат і вороги, які ними скористались – вороги як, до речі, ззовні, так і всередині, – не дали самостійній Україні існувати довго. На жаль. Державність нашу було втрачено. Тобто втрачено власну свободу. На довгі роки. На десятиліття. Це кілька поколінь, які жили під чужими прапорами, традиціями, яким наказували, як жити, як говорити, як думати, кого любити, кого ненавидіти. Ось що таке не своя державність, ось що таке втрата незалежності".

Подробиці – в новині.

За даними Wall Street Journal, новий американський президент Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні і Росії, відставному генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Однак, за даними газети, майже ніхто не вірить у те, що це вдасться.

Келлог уповноважений давати Дональду Трампу поради стосовно переговорів про завершення війни, але незрозуміло, чи Трамп у цих порадах справді зацікавлений. Колишні колеги Келлога вважають, що його військовий досвід може бути важливим для президента, коли той зважуватиме наслідки розширення або припинення допомоги Україні. Однак, за їхніми словами, Келлог ніколи не був дипломатом, тож навряд він братиме пряму участь у реальних переговорах із Росією.

Докладніше – в новині.

У разі відмови російського диктатора Путіна брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні президент США Дональд Трамп "найімовірніше" розглядатиме варіант запровадження більш жорстких санкцій проти Росії.

Як пише BBC, таку заяву новий глава держави зробив у відповідь на запитання журналістів під час брифінгу у Білому домі. Трамп наголосив, що його команда "розмовляє з Президентом Зеленським", а "дуже скоро" зв'яжеться і з Путіним.

Республіканець також прокоментував подальші поставки Україні озброєння. Трамп заявив, що "ухвалить рішення щодо цього", але хоче, щоб Євросоюз також брав на себе велику частку зобов'язань щодо допомоги нашій державі і "зрівнявся за витратами на цю війну зі США". Він також вчергове наголосив, що "за його каденції війна б навіть не розпочалася", хоча вона тривала упродовж всього його першого терміну.

Генеральні прокурори 22 американських штатів подали позов з вимогою скасувати один із перших виконавчих актів президента Дональда Трампа, який передбачає ліквідацію практики надання громадянства США усім, хто народжений на території країни.

Як пише Associated Press, юристи вказують на невідповідність указу 14-ій поправці до конституції, яка вже понад століття гарантує дітям, що народилися у США, право на громадянство, незалежно від легальності перебування в країні їхніх батьків. Прокурори нагадують, що президент "не має повноважень короля і не може суперечити основному закону".

У Білому домі наполягають на чинності указу та називають позов "нічим іншим, як продовженням опору лівих сил, який нагадує спробу плисти проти течії". Команда Трампа готова відстоювати свою позицію в суді.

У Туреччині затримали дев'ять осіб, у тому числі власника готелю, через пожежу у готелі Grand Kartal на гірськолижному курорті Карталка в горах Болу. Загинули 76 людей, десятки постраждали.

Пожежа розпочалася у ресторані 12-поверхового готелю близько 3:30 ранку. Ті, хто вижив, розповідали, що тікали через заповнені димом коридори та вистрибували з вікон. Також вони говорили про те, що під час інциденту не спрацювала жодна пожежна сигналізація.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив середу Днем національної жалоби.

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