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​Росіяни атакували Миколаїв ударними дронами, є постраждалі і руйнування (доповнено)

Рятувальникам вдалося ліквідувати усі пожежі. 

​Росіяни атакували Миколаїв ударними дронами, є постраждалі і руйнування (доповнено)
Наслідки ворожої атаки у Миколаєві
Фото: ДСНС

Уночі ворог атакував Миколаїв ударними дронами. Пошкоджені будинки, постраждали двоє людей.

Про це повідомили у ДСНС та у міськраді міста. У ОВА зазначили, що ворог атакував сімома "шахедами". 

Серед постраждалих внаслідок атаки – 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, та чоловік з гострою реакцією на стрес. Йому надали першу допомогу, від госпіталізації він відмовився. 

Через атаку частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 кв. м, ліквідували. З будинку евакуювали 200 людей, наразі всі повернулися у свої оселі.Вибухова хвиля пошкодила віконне скління в 4 багатоквартирних і 1 приватному житловому будинку.

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу у Миколаєві
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу у Миколаєві

Крім того, рятувальники загасили пожежу очерету на площі 1 тис. кв. м. Пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі. Є пошкодження у приватному будинку, адмінбудівлі, знищено автівку. Ліквідовано загорання сміття і сухої трави на площі 100 кв.м.

Наразі всі пожежі ліквідовані. Розгорнутий пункт екстреної психологічної допомоги, де працюють психологи ДСНС та поліції. До робіт залучалося  45 рятувальників, 11 одиниць техніки ДСНС.

Доповнення. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що окрім будівель, пошкоджено декілька одиниць електротранспорту та транспорт структурних підрозділів підприємства. 

Суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси Дніпро, а також спецтранспорт – вантажний службовий вагон служби колії.

наслідки обстірілу Миколаєва
Фото: Миколаївська міська рада
наслідки обстірілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва
Фото: Миколаївська міська рада
Наслідки обстрілу Миколаєва

  • Вчор, 21 січня, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи в місті.
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