Наглядова рада Агенції оборонних закупівель прийняла рішення про подовження контракту з директоркою АОЗ

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) одноголосно прийняла рішення про подовження контракту з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою на один рік.
Про це повідомила пресслужба АОЗ.
Крім того члени Наглядової ради одноголосно ініціювали комплексний аудит діяльності АОЗ. Для цього буде залучена міжнародна рада аудиторів НАТО.
Аудит має охоплювати:
- оцінку фінансової звітності;
- аналіз управлінських та операційних процесів;
- перевірку відповідності діяльності підприємства міжнародним стандартам, у тому числі стандартам HATO;
- перевірку дотримання принципів прозорості та підзвітності.
АОЗ наголошує, що надасть всю необхідну документацію та максимально сприятиме у проведенні комплексного аудиту.
Хто така Марина Безрукова
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В кінці січня 2024 року Марину Безрукову призначили директором АОЗ.
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Марина Безрукова – магістр з фінансів (КНУ ім. Тараса Шевченка (2001)), спеціаліст з правознавства (КНУ ім. Тараса Шевченка (2007)), магістр управління бізнесом – MBA (Київська школа економіки (2020)).
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Із січня 2017 року працювала в НЕК "Укренерго" на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо. Раніше – в корпоративному секторі в компаніях різних сегментів економіки.
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Марина Безрукова має більше 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка).