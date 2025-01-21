​Міноборони назвало вакансії, які мають найбільший попит у центрах рекрутингу до ЗСУ

Це - вакансії, пов’язані з безпілотниками, водійськими та стрілецькими напрямками.

Міністерство оборони назвало спеціальності, що мають найбільший попит серед військовослужбовців, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Вакансії, пов’язані з БПЛА, водійськими та стрілецькими напрямками, користуються найбільшим попитом серед військовослужбовців, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії.

Станом на середину січня 2025 року, топ 7 груп спеціальностей виглядає так:

спеціальності, пов'язані з БПЛА – 16%;

водії – 16%;

стрілецькі спеціальності – 15%;

штабні посади – 9%;

артилерія – 6%;

бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі – 5%;

зв'язок та кібербезпека – 5%.

Протягом минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулось 1 282 особи. Загалом з початку роботи центрів загальна кількість відвідувачів сягнула 35 337, з яких 7 800 з них вже стали кандидатами до лав Сил оборони України.

Наразі в Україні працює 47 рекрутингових центрів української армії. Найбільшу активність демонструють мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва.

Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у ЗСУ, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ. Всі консультації щодо військової служби надаються з дотриманням умов конфіденційності.