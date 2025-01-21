Головне за ніч та ранок вівторка, 21 січня: понад 150 боєзіткнень, перші укази Трампа, Всесвітній форум у Давосі

Нічна повітряна атака, 152 бойових зіткнення, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, затримання заступника голови Центральної ВЛК, пожежа на авіазаводі в Смоленську.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 152 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 штурми ворога.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Торецька, Кримського, Диліївки, Щербинівки та Озарянівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1600 російських окупантів, 12 танків, 60 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 822030 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 21 січня Росія атакувала Україну 131 ударним безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також запустила чотири балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 72 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.

59 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих.

Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби, повідомляє пресслужба СБУ. За даними РБК-Україна, йдеться про Олега Друзя.

За матеріалами справи, цей посадовець за час повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Яке майно, за даними слідства, підозрюваний придбав впродовж 2022-2024 років – в новині.

У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони немає запитів від Генштабу чи Міноборони стосовно зниження мобілізаційного віку. Про це заступник голови цього комітету Єгор Чернєв сказав у інтерв'ю в програмі "Дорослий погляд" на LB live.

Говорячи про пропозицію тоді ще номінанта на посаду радника з нацбезпеки Дональда Трампа Майка Волца мобілізовувати 18-річних українців Чернєв нагадав про затримання постачання обіцяного озброєння і затягування дозволів на далекобійні удари по ворожих об'єктах.

Це, за його словами, коштувало Україні людських життів і здоров'я. Тому перекладати провину за те, що "десь чогось не вистачає" на вісімнадцятирічних – неправильно.

Чернєв визнав нестачу особового складу, але підкреслив, що насамперед є нестача озброєння.

Подробиці – в новині та в самому інтерв’ю, де є ще чимало цікавого.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні о 15:30 за Києвом виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За програмою, перед Зеленським виступить канцлер Німеччини Олаф Шольц, а ще раніше заплановано спеціальне звернення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і віцепрем'єра Держради КНР Діна Сюесяна.

Порядок денний Давоського форуму – в новині.

На сайті Білого дому оприлюднено офіційне подання президентом Дональдом Трампом кандидатур на урядові посади, які має затвердити американський Сенат.

Ключовими урядовцями в новій адміністрації мають стати міністр фінансів Скотт Бессент, генеральний прокурор Памела Бонді, міністр внутрішніх справ Дуглас Бургум, голова Пентагону Пітер Хегсет, державний секретар Марко Рубіо та представниця США в ООН Еліз Стефанік.

До слова, Сенат уже затвердив Марка Рубіо на посаді державного секретаря США.

Дональд Трамп здійснив перші офіційні дії на посаді президента Сполучених Штатів безпосередньо під час святкування своєї інавгурації на стадіоні – на очах у прихильників підписав низку указів.

Як пише BBC, республіканець одразу ж скасував аж 78 виконавчих актів, випущених його попередником Джо Байденом. Зокрема США знову вийшли із Паризької кліматичної угоди.

Більше інформації – в наших новинах.

А під час підписання Дональдом Трампом указів в Овальному кабінеті Білого дому обраним журналістам було дозволено спілкуватися із президентом США та ставити йому питання. Одне з них стосувалося війни в Україні.

Як пише BBC, Трампу нагадали про його обіцянку завершити бойові дії за одну добу. Республіканець відповів, що з моменту його інавгурації минула лише половина дня, а "далі побачимо". Трамп також поділився переконанням, що Президент України Володимир Зеленський "хоче завершити війну угодою".

Стосовно Путіна Трамп сказав, що він "руйнує Росію, не укладаючи угоди". "Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я би сподівався, що він хоче укласти угоду", – цитує президента США "Голос Америки".

У мережі поширювали відео та світлини атаки ударних безпілотників по російському місту Смоленськ, розташованому неподалік кордону країни-агресора з Білоруссю.

Місцеві жителі писали про вибухи, після яких спалахнула пожежа. Ймовірно, загоряння сталося на авіаційному заводі, який був ціллю обстрілу. Також повідомляють про вогонь у багатоповерхівці.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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