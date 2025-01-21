Чернєв: Генштаб чи Міноборони не зверталися до комітету нацбезпеки щодо зниження віку мобілізації

У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони немає запитів від Генштабу чи Міноборони стосовно зниження мобілізаційного віку. Про це заступник голови цього комітету Єгор Чернєв сказав у інтерв'ю в програмі "Дорослий погляд" на LB live. Говорячи про пропозицію тоді ще номінанта на посаду радника з нацбезпеки Дональда Трампа Майка Волца мобілізовувати 18-річних українців Чернєв нагадав про затримання постачання обіцяного озброєння і затягування дозволів на далекобійні удари по ворожих об'єктах.
Це, за його словами, коштувало Україні людських життів і здоров'я. Тому перекладати провину за те, що "десь чогось не вистачає" на вісімнадцятирічних – неправильно.
Чернєв визнав нестачу особового складу, але підкреслив, що насамперед є нестача озброєння.
"Тому що тих людей, яких навіть зараз без вісімнадцятирічних ми набираємо, не завжди маємо можливість їх озброїти. Коли в нас є ситуація, що є чотири бригади, але без озброєння і не можемо ми їх застосовувати, тому що, знову ж таки, немає чим воювати, це питання більше про постачання озброєння, ніж про людський капітал", – сказав Чернєв.
Мобілізаційний вік в Україні
- Нещодавно майбутній радник з нацбезпеки у команді новообраного президента США Майк Волц заявив, що Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік.
- Торік у листопаді Associated Press повідомило, що Білий дім тисне на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Деякі партнери в Європі також занепокоєні нестачею військових в Україні.
- На початку грудня державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має схвалити "важкі рішення "про подальшу мобілізацію військ. За його словам, це критично важливо, тому що "навіть з грошима і боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".
- Зеленський у відповідь заявив, що пріоритетом є зниження військового потенціалу Росії, а не призовного віку. Президент зазначив, що хоче "збереження життів, а не зброї на складах".
- Зеленський також сказав, що майже всі українські бригади потребують доукомплектування озброєнням, тому саме зброя, а не нові військові – це те, чого не вистачає.
- У грудні в Верховній Раді говорили, що жодного законопроєкту про зниження мобілізаційного віку немає.