Чернєв: Генштаб чи Міноборони не зверталися до комітету нацбезпеки щодо зниження віку мобілізації

У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони немає запитів від Генштабу чи Міноборони стосовно зниження мобілізаційного віку. Про це заступник голови цього комітету Єгор Чернєв сказав у інтерв'ю в програмі "Дорослий погляд" на LB live. Говорячи про пропозицію тоді ще номінанта на посаду радника з нацбезпеки Дональда Трампа Майка Волца мобілізовувати 18-річних українців Чернєв нагадав про затримання постачання обіцяного озброєння і затягування дозволів на далекобійні удари по ворожих об'єктах.

Це, за його словами, коштувало Україні людських життів і здоров'я. Тому перекладати провину за те, що "десь чогось не вистачає" на вісімнадцятирічних – неправильно.

Чернєв визнав нестачу особового складу, але підкреслив, що насамперед є нестача озброєння.

"Тому що тих людей, яких навіть зараз без вісімнадцятирічних ми набираємо, не завжди маємо можливість їх озброїти. Коли в нас є ситуація, що є чотири бригади, але без озброєння і не можемо ми їх застосовувати, тому що, знову ж таки, немає чим воювати, це питання більше про постачання озброєння, ніж про людський капітал", – сказав Чернєв.

Мобілізаційний вік в Україні

Нещодавно майбутній радник з нацбезпеки у команді новообраного президента США Майк Волц заявив, що Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік.