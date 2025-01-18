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Україна та Північна Македонія розвиватимуть співробітництво у сфері євроінтеграції

Країни підписали відповідний меморандум.

Україна та Північна Македонія розвиватимуть співробітництво у сфері євроінтеграції
Фото: ukrinform.ua

Україна та Республіка Північна Македонія розвиватимуть співробітництво у сфері євроінтеграції. 

Як йдеться на Урядовому порталі, 18 січня у Києві відбулася зустріч головного переговірника щодо членства України в ЄС – віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністра юстиції України Ольги Стефанішиної та міністра у європейських справах Республіки Північна Македонія, головного переговірника щодо членства Республіки Північна Македонія в ЄС Орхана Муртезані.

На зустрічі підписали Меморандум про співробітництво у сфері європейської інтеграції, який спрямований на зміцнення двосторонніх відносин та співпраці країн у сфері європейської інтеграції з акцентом на перемовинах про вступ до ЄС.За словамт Стефанішиної, укладений Меморандум є продовженням довготривалої співпраці. 

Зі свого боку Орхан Муртезані підкреслив, що в межах поточної хвилі розширення, кожна з країн-кандидатів має свої успішні історії та досвід, якими варто поділитися.

Міністр розповів, що Північна Македонія успішно завершила процес скринінгу, і деякими напрацюваннями вже поділилася з Україною. 

Меморандум передбачає, що сторони співпрацюватимуть, обмінюватимуться знаннями і досвідом, зокрема, за такими напрямками:

  • вступ до ЄС, включаючи процес розширення та переговори про вступ, обмін знаннями, досвідом та практикою ведення переговорів;
  • гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС;
  • впровадження політики Європейського Союзу в усіх Кластерах;
  • обмін знаннями та досвідом у фундаментальних сферах, таких як верховенство права, основні права і свободи громадян, функціонування демократичних інституцій та реформа державного управління, економічні критерії;
  • досягнення цілей, визначених Зеленим порядком денним та Цілями сталого розвитку;
  • посилення інституційної спроможності та адміністративного ресурсу, необхідних для виконання критеріїв і взяття на себе зобов'язань, пов'язаних з членством в ЄС, обмін інформацією та ноу-хау щодо розбудови інституційної спроможності та адміністративного ресурсу;
  • започаткування процедури обміну досвідом у сфері координації перекладу актів права ЄС та їх імплементації до національного законодавства;
  • підвищення ефективності скринінгового і переговорного процесів;
  • питання фінансової підтримки Європейського Союзу;
  • обмін інформацією щодо Комунікаційної стратегії з євроінтеграції для інформування громадськості.

Сторони домовилися про регулярне проведення зустрічей Головних переговірників та представників їхніх Офісів, а також створення та подальші зустрічі Спільної робочої групи для організації та реалізації заходів, передбачених документом.

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