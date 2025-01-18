Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Бухгалтерку Укрзалізниці підозрюють у “зливі” своєму чоловіку-бойовику даних про ешелони ЗСУ
Бухгалтерку Укрзалізниці підозрюють у “зливі” своєму чоловіку-бойовику даних про ешелони ЗСУ
У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль
У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Загиблому в рукошпаному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
Загиблому в рукошпаному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
Бандит з блакитними очима. Крим — Кринки — Київщина: як це — вивезти коня з окупації
Бандит з блакитними очима. Крим — Кринки — Київщина: як це — вивезти коня з окупації
Єрмак: угода з Великою Британією передбачає створення спільної флотилії
Єрмак: угода з Великою Британією передбачає створення спільної флотилії
ГоловнаПолітика

В Києві відкрилось посольство Албанії

Це перше посольство, яке відкрилося в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

В Києві відкрилось посольство Албанії
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом з албанським колегою Інлі Хасані урочисто відкрив Посольство Республіки Ал
Фото: Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що разом з албанським колегою Інлі Хасані урочисто відкрив Посольство Республіки Албанія

Сибіга наголосив, що це перше посольство, яке відкрилося в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС і НАТО”, - підсумував Сибіга.

  • Міністри закордонних справ України та Албанії Андрій Сибіга й Інлі Хасані провели офіційну церемонію обміну ратифікаційними грамотами Договору про дружбу та співробітництво між державами. 
  • Документ був підписаний торік 28 лютого у Тирані, Албанія, президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в рамках саміту "Україна-Південно-Східна Європа". 
  • У липні 2024 року албанська сторона завершила внутрішньодержавні процедури для ратифікації договору, а в листопаді 2024 року його ратифікувала Верховна рада України.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies