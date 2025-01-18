В Києві відкрилось посольство Албанії

Це перше посольство, яке відкрилося в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом з албанським колегою Інлі Хасані урочисто відкрив Посольство Республіки Ал

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що разом з албанським колегою Інлі Хасані урочисто відкрив Посольство Республіки Албанія.

Сибіга наголосив, що це перше посольство, яке відкрилося в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

“Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС і НАТО”, - підсумував Сибіга.