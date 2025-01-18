В Києві відкрилось посольство Албанії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що разом з албанським колегою Інлі Хасані урочисто відкрив Посольство Республіки Албанія.
Сибіга наголосив, що це перше посольство, яке відкрилося в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.
“Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС і НАТО”, - підсумував Сибіга.
- Міністри закордонних справ України та Албанії Андрій Сибіга й Інлі Хасані провели офіційну церемонію обміну ратифікаційними грамотами Договору про дружбу та співробітництво між державами.
- Документ був підписаний торік 28 лютого у Тирані, Албанія, президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в рамках саміту "Україна-Південно-Східна Європа".
- У липні 2024 року албанська сторона завершила внутрішньодержавні процедури для ратифікації договору, а в листопаді 2024 року його ратифікувала Верховна рада України.