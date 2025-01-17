МЗС: Албанія відкриє посольство в Україні

Глави МЗС країн обмінялися ратифікаційними грамотами Договору про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією.

Міністри закордонних справ України та Албанії Андрій Сибіга й Інлі Хасані провели офіційну церемонію обміну ратифікаційними грамотами Договору про дружбу та співробітництво між державами.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"У п’ятницю, 17 січня, під час міністерської зустрічі Україна-Південно-Східна Європа в Києві міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Албанії Іглі Хасані провели офіційну церемонію обміну ратифікаційними грамотами Договору про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Албанія", — інформує відомство.

Зазначається, що після проведення церемонії обміну ратифікаційними грамотами договір офіційно набув чинності.

Документ був підписаний торік 28 лютого у Тирані, Албанія, президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в рамках саміту "Україна-Південно-Східна Європа".

У липні 2024 року албанська сторона завершила внутрішньодержавні процедури для ратифікації договору, а в листопаді 2024 року його ратифікувала Верховна рада України.

Метою договору є закріплення базових рамок взаємовідносин двох держав на основі взаємної поваги та довіри, дотримання норм міжнародного права та відданості демократичним принципам. Документ діятиме протягом 10 років та автоматично подовжуватиметься на подальші п’ятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію.

Також відомо, що Албанія відкриє диппредставництво в Україні.

"Укладення Договору про дружбу та співробітництво — це історична подія у наших двосторонніх відносинах. Сьогодні ми також відкриємо посольство Албанії в Україні. Я вдячний албанській стороні та своєму колезі Іглі Хасані за підтримку нашої держави та спільну роботу над зміцненням наших зв’язків. Все це виведе нашу співпрацю на новий рівень", — зазначив очільник МЗС України Андрій Сибіга.