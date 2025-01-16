Грузія не візьме участі у цьогорічному форумі в Давосі

Грузія не візьме участі у найважливішому світовому економічному форумі у Давосі у 2025 році.
Про це повідомляє видання bm.ge з посиланням на уряд країни.
Крім того, в уряді Грузії повідомили, що Грузія не братиме участі також в Мюнхенській конференції з безпеки в лютому.
В уряді уточнили, що запрошення взяти участь у зустрічах не надійшло ні з Давосу, ні з Мюнхена.
Це буде перший випадок за останні 20 років, коли Грузію не запросили на економічний форум у Давосі. Минулого року прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі був у Давосі й брав участь у дискусії “До безсвинцевого майбутнього”.
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