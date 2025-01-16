Порошенко заявив, що його знову не випустили у відрядження за кордон

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що його знову не випустили в закордонне відрядження до Брюсселя.
Про це повідомляється на сайті політсили.
"16 січня - історичний день для всієї Української держави. 11 років тому в цій залі було поставлено на голосування і руками проголосовано згортання демократії в Україні, яке врешті-решт привело до реалізації Революції гідності... Згортання демократії сьогодні - це також те, що знову мене як лідера "Європейської солідарності", який планував зустрітися в Європі з лідерами Європейської народної партії, знову за вказівкою керівника служби безпеки президента не випустили на кордоні", - сказав Порошенко.
При цьому він зазначив, що "16 січня - це також приклад героїзму".
"Тому що 10 років тому в Донецькому аеропорту славетні "кіборги" продемонстрували, що значить новостворені Збройні сили України, які й наразі тримають фронт, знищують русню і рятують державу", - додав Порошенко.
- 15-18 липня 2024 року експрезидент України Порошенко мав здійснити візит до США для участі у Республіканському національному конвенті. Зазначалося, що ключова мета візиту – залучити міжпартійну дипломатію для зміцнення всебічної підтримки України, а також розширити канали комунікації з Республіканською партією США, в тому числі її кандидатами на наступні президентські вибори. Однак, його не пустили.
- У грудні минулого року Порошенка не випустили у закордонне відрядження до Польщі та США. Політик повідомив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники заборонили перетин кордону.
- У 2022 році Порошенка зміг виїхати за кордон лише із третьої спроби. До того його двічі не випустили у відрядження в межах делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Після цього Порошенко оприлюднив відкрите звернення до президента Володимира Зеленського і закликав зберігати єдність та скоординованість зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів та дати йому змогу взяти участь у саміті Європейської народної партії в Роттердамі.
- Виїзд за кордон парламентарів і посадовців можливий лише в службове відрядження – це встановлено урядовою постановою від січня 2023.