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Порошенко заявив, що його знову не випустили у відрядження за кордон

Він планував поїхати до Брюсселя і зустрітися з лідерами Європейської народної партії.

Порошенко заявив, що його знову не випустили у відрядження за кордон
Петро Порошенко
Фото: Скриншот відео

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що його знову не випустили в закордонне відрядження до Брюсселя.

Про це повідомляється на сайті політсили.

"16 січня - історичний день для всієї Української держави. 11 років тому в цій залі було поставлено на голосування і руками проголосовано згортання демократії в Україні, яке врешті-решт привело до реалізації Революції гідності... Згортання демократії сьогодні - це також те, що знову мене як лідера "Європейської солідарності", який планував зустрітися в Європі з лідерами Європейської народної партії, знову за вказівкою керівника служби безпеки президента не випустили на кордоні", - сказав Порошенко. 

При цьому він зазначив, що "16 січня - це також приклад героїзму". 

"Тому що 10 років тому в Донецькому аеропорту славетні "кіборги" продемонстрували, що значить новостворені Збройні сили України, які й наразі тримають фронт, знищують русню і рятують державу", - додав Порошенко.

  • 15-18 липня 2024 року експрезидент України Порошенко мав здійснити візит до США для участі у Республіканському національному конвенті. Зазначалося, що ключова мета візиту – залучити міжпартійну дипломатію для зміцнення всебічної підтримки України, а також розширити канали комунікації з Республіканською партією США, в тому числі її кандидатами на наступні президентські вибори. Однак, його не пустили.
  • У грудні минулого року Порошенка не випустили у закордонне відрядження до Польщі та США. Політик повідомив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники заборонили перетин кордону.
  • У 2022 році Порошенка зміг виїхати за кордон лише із третьої спроби. До того його двічі не випустили у відрядження в межах делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Після цього Порошенко оприлюднив відкрите звернення до президента Володимира Зеленського і закликав зберігати єдність та скоординованість зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів та дати йому змогу взяти участь у саміті Європейської народної партії в Роттердамі. 
  • Виїзд за кордон парламентарів і посадовців можливий лише в службове відрядження – це встановлено урядовою постановою від січня 2023.
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