Україна розширює співпрацю з норвезькою компанією, яка бере участь у постачанні систем NASAMS

Україна розширює співпрацю з норвезькою компанією, яка бере участь у постачанні протиповітряних систем NASAMS.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров, який зустрівся із виконавчим директором корпорації "Kongsberg Gruppen ASA" та президентом "Kongsberg Defence & Aerospace" Ейріком Лі.

"Ця компанія вже суттєво підтримує Україну. Саме Kongsberg разом із американською Raytheon бере участь у постачанні протиповітряних систем NASAMS, які надійно захищають наші міста від повітряних атак", – зазначив Умєров.

На зустрічі обговорили можливості інтеграції вітчизняних засобів ППО у систему NASAMS, що підвищить її ефективність."Ще одна важлива тема – системи боротьби з безпілотниками та можливості локалізації їхнього виробництва в Україні.

Також обговорили розвиток морських спроможностей", – написав український міністр і подякував компанії за підтримку та готовність розвивати співпрацю.