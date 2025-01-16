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Україна розширює співпрацю з норвезькою компанією, яка бере участь у постачанні систем NASAMS

Обговорили можливість інтеграції вітчизняних засобів ППО у систему NASAMS.

Україна розширює співпрацю з норвезькою компанією, яка бере участь у постачанні систем NASAMS
Рустем Умєров із директором корпорації "Kongsberg Gruppen ASA" Ейріком Лі
Фото: Фейсбук Рустема Умєрова

Україна розширює співпрацю з норвезькою компанією, яка бере участь у постачанні протиповітряних систем NASAMS.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров, який зустрівся із виконавчим директором корпорації "Kongsberg Gruppen ASA" та президентом "Kongsberg Defence & Aerospace" Ейріком Лі.

"Ця компанія вже суттєво підтримує Україну. Саме Kongsberg разом із американською Raytheon бере участь у постачанні протиповітряних систем NASAMS, які надійно захищають наші міста від повітряних атак", – зазначив Умєров. 

На зустрічі обговорили можливості інтеграції вітчизняних засобів ППО у систему NASAMS, що підвищить її ефективність."Ще одна важлива тема – системи боротьби з безпілотниками та можливості локалізації їхнього виробництва в Україні.

Також обговорили розвиток морських спроможностей", – написав український міністр і подякував компанії за підтримку та готовність розвивати співпрацю.

  • Улітку минулого року стало відомо, що компанія Kongsberg Gruppen (один із виробників комплексів NASAMS) відкриває у Конгсберзі новий завод, що виготовлятиме ракети. Війна в Україні лише збільшила пакети замовлень компанії. На заводі вироблятимуть протикорабельні ракети сімейства JSM (Joint Strike Missile) та NSM (Naval Strike Missile). Йдеться про обсяги у кілька сотень одиниць на рік.
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