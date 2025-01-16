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Минулого року парк Сил оборони поповнили майже 30 зразків автомототехніки

Йдеться, зокрема, про квадроцикли, багі, транспортні засоби – амфібії тощо.

Минулого року парк Сил оборони поповнили майже 30 зразків автомототехніки
український електромотоцикл “Атом Мілітарі”
Фото: Міноборони

Упродовж 2024 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони України майже 30 зразків автомототехніки для пересування в умовах складного рельєфу місцевості та бездоріжжя, повідомляє Міноборони. 

Йдеться, зокрема, про квадроцикли, багі, транспортні засоби – амфібії тощо. Серед кодифікованих торік – продукція європейських, американських, азійських та українських виробників.

У відомстві зазначили, що використання цього сегменту засобів пересування дозволяє воїнам виконувати широкий спектр завдань на передовій. Зокрема, з логістичного забезпечення, евакуації поранених, швидкісного переміщення особового складу та вантажів там, де не має змоги організувати заїзд звичайного вантажного автомобіля, чи легковика.

Серед допущених до експлуатації минулого року зразків є транспортні засоби з електричними двигунами. Зокрема, український електромотоцикл «Атом Мілітарі» використовують на фронті не лише як малопомітний безшумний засіб пересування, але і як мобільне джерело електричного живлення. Адже вітчизняний електромотоцикл має можливість дозаряджання інших електричних пристроїв від власної батареї. 

  • Міноборони торік допустило до використання у війську понад 20 зразків бронетехніки. Переважна більшість із них вітчизняного виробництва.
  • На початку року прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що у планах на рік – виробництво 30 000 далекобійних БпЛА та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Загалом на оборону і безпеку заклали 2 трильйони 230 млрд грн.
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