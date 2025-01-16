Ніколаєнко заперечила пов'язаність усіх переможців виборів до антикорради Міноборони з "Демсокирою"

Переможниця виборів до громадської громади стверджує, що у команді колишньої членкині громради і радниці заступника міністра оборони Богдани Ярової, яка звинувачувала переможців виборів у пов'язаності, якраз і є пов'язані особи.

Членкиня нової громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко заперечила, що всі 15 людей, які перемогли на конкурсі, пов'язані з політичною партією "Демократична сокира". За її словами, вона, а також Олена Трегуб і Максим Костецький "ніяк не пов'язані з Демсокирою".

В інтерв'ю у програмі "Дорослий погляд" на каналі LB live Ніколаєнко розповіла, що вони витратили деякий час на перемовини зі співзасновником "Демократичної сокири", ветераном Юрієм Гудименком, аби погодити деякі позиції. Як відомо, саме Гудименко публікував коаліційний список кандидатів до громадської ради.

"Це було дуже непросто. Оскільки процес перевиборів тривав кілька місяців, то ми так і зустрічалися ці кілька місяців. Ми щось проговорювали, щось погоджували, щось ні. Зрештою, ми домовилися, щоб виступати коаліцією. Ореста Бріт представлена лише в своїй організації, вона не є пов'язаною з Демсокирою. Справді, на вибори подавалися кілька організацій, які пов'язані з самою партією «Демократична сокира», але це не є якоюсь новиною", – прокоментувала Ніколаєнко.

Ніколаєнко також стверджує, що у команді колишньої членкині громради і радниці заступника міністра оборони Богдани Ярової, яка звинувачувала переможців виборів у пов'язаності, якраз і є пов'язані особи.

"Всі дев'ять людей, за яких вона агітувала голосувати, подавалися від трьох організацій. Всі вони були пов'язані через Олександра Геращенка (засновник і голова ГО "Центр протидії рейдерству та корупції", від якої висувалася сама Ярова, колишній член громадської антикорупційної ради при Міноборони. – Ред.), який так само брав участь у виборах до антикорради. Тобто якщо Демсокира в цій історії пов'язана у двох ГО, наскільки я пам'ятаю, – присутній Тарас Котов, який не бере участі в цих виборах. Оце і весь зв'язок. То для команди Ярової геть інша історія, набагато критичніша. Всі ГО напряму пов'язані з Олександром Геращенком", – сказала Ніколаєнко.

Вона додала, що комісія, яка затверджувала кандидатів, взагалі була проти затвердження команди Ярової. Зрештою всередині комісії домовилися їх допустити.

Про пов'язаність кандидатів, які перемогли на виборах, заявляла радниця заступника міністра оборони, колишня членкиня громадської ради Богдана Ярова. До нового складу громадської ради вона не пройшла. Після оголошення результатів Ярова написала, що переможці виборів є пов'язаними між собою і партією "Демократична сокира", що, за її словами, суперечило законодавству.

Юрій Гудименко її звинувачення відкинув.

Вибори до громадської антикорупційної ради відбулися з другої спроби. Під час першого голосування були технічні несправності, через які велика кількість людей не могла проголосувати. Окрім того, замість запланованого часу можливість голосувати відкрилася на годину раніше.

Громадська антикорупційна рада при міністерстві оборони – це консультаційно-дорадчий орган, утворений для участі громадськості в оцінці корупційних ризиків у міністерстві та формування відповідних антикорупційних заходів. Антикорупційна рада підзвітна міністру оборони.