"Найбільшою гарантією безпеки України був би її вступ до НАТО", - заявив польський президлент.

зустріч Володимира Зеленського і Анджея Дуди у Польщі 15 січня 2025 року

Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також зустрілися українські і польські урядовці.

Prezydent @AndrzejDuda: Rozmawialiśmy z @ZelenskyyUa m. in. o potencjalnych transzach pomocy dla Ukrainy, wsparciu ze strony Polski.



Mówiliśmy także o przyszłej współpracy. Mam nadzieję, że kiedy uda się przywrócić prymat prawa międzynarodowego, to polscy przedsiębiorcy będą… pic.twitter.com/aMLUlmJoHD — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 15, 2025

Про це повідомила канцелярія польського президента.

Дуда заявив, що запевнив Зеленського у підтримці і нагадав про листа, якого скерував Єврокомісії з проханням «якнайшвидше відкрити шлях до вступу до ЄС».

«Найбільшою гарантією безпеки України був би її вступ до НАТО. Ми знаємо, що це, ймовірно, стане можливим після закінчення війни, але сьогодні, як сусід України, я однозначно підтримую напрямок запрошення Альянсу», - наголосив польський президент.

Делегації обговорили історичні питання, зокрема, щодо Волинської трагедії.