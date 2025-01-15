Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся з Дудою: говорили про історичні питання і НАТО

"Найбільшою гарантією безпеки України був би її вступ до НАТО", - заявив польський президлент.

Зеленський зустрівся з Дудою: говорили про історичні питання і НАТО
зустріч Володимира Зеленського і Анджея Дуди у Польщі 15 січня 2025 року
Фото: Х/Kancelaria Prezydenta

Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також зустрілися українські і польські урядовці.

Про це повідомила канцелярія польського президента.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Дуда заявив, що запевнив Зеленського у підтримці і нагадав про листа, якого скерував Єврокомісії з проханням «якнайшвидше відкрити шлях до вступу до ЄС».

«Найбільшою гарантією безпеки України був би її вступ до НАТО. Ми знаємо, що це, ймовірно, стане можливим після закінчення війни, але сьогодні, як сусід України, я однозначно підтримую напрямок запрошення Альянсу», - наголосив польський президент.

Делегації обговорили історичні питання, зокрема, щодо Волинської трагедії.

  • Зеленський перебуває з візитом у Польщі.
  • Він зустрівся з главою тамтешнього уряду Дональдом Туском.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies