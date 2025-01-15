Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також зустрілися українські і польські урядовці.
Prezydent @AndrzejDuda: Rozmawialiśmy z @ZelenskyyUa m. in. o potencjalnych transzach pomocy dla Ukrainy, wsparciu ze strony Polski.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 15, 2025
Mówiliśmy także o przyszłej współpracy. Mam nadzieję, że kiedy uda się przywrócić prymat prawa międzynarodowego, to polscy przedsiębiorcy będą… pic.twitter.com/aMLUlmJoHD
Про це повідомила канцелярія польського президента.
Дуда заявив, що запевнив Зеленського у підтримці і нагадав про листа, якого скерував Єврокомісії з проханням «якнайшвидше відкрити шлях до вступу до ЄС».
«Найбільшою гарантією безпеки України був би її вступ до НАТО. Ми знаємо, що це, ймовірно, стане можливим після закінчення війни, але сьогодні, як сусід України, я однозначно підтримую напрямок запрошення Альянсу», - наголосив польський президент.
Делегації обговорили історичні питання, зокрема, щодо Волинської трагедії.
- Зеленський перебуває з візитом у Польщі.
- Він зустрівся з главою тамтешнього уряду Дональдом Туском.