Генштаб: на Покровському напрямку росіяни здійснили 17 штурмів

Станом на 16.00 15 січня відбулися 48 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Олександрівка, Попівка, Прогрес Сумської області; Відродженське, Тимощіївка Харківської області.

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення неподалік Тихого.

На Куп’янському російські окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Тополі та Петропавлівка, на даний час триває бій.

На Лиманському за день російська армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка. Шість боєзіткнень триває до цього часу. Ворожа авіація завдала ударів НАРами по Зеленому Гаю.

На Краматорському українські захисники відбивають два штурми російських загарбників, ворог, за підтримки авіації, намагається прорватися до Предтечиногота в районі Часового Яру. Крім того ворог завдав авіаудару по Міньківці.

На Торецькому наші захисники відбивають дві штурмові дії ворога в районі населеного пункту Торецьк. До того ж ворог завдав авіаудару КАБом по Краматорську.

На Покровському російські загарбники здійснили 17 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак противника, вісім боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському ворог один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі населеного пункту Времівка. Бій триває.

На Придніпровському противник завдав авіаудару НАРами в районі П’ятихаток.

На Курському з початку доби відбулись 11 боєзіткнень, вісім з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 12 керованих бомб.