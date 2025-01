Філософія змін: як ми обʼєднуємо лідерів для творення кращого майбутнього

Учасники цих заходів — інтелектуали, бізнесмени, діячі культури — заглиблювалися у філософські питання, що стосувалися суспільства та лідерства. Цей досвід і переконав Пепке, що існує потреба в платформі для подібних розмов серед лідерів, які впливають на суспільство. Так виник Аспен Інститут (США) — організація, що вже 75 років об’єднує лідерів із різних сфер, допомагаючи їм спільно формувати суспільство, засноване на цінностях, відповідальності та прагненні до доброго життя.

Флагманською подією Аспен Інституту (США) є лідерські семінари, Aspen Executive Seminars on Leadership, Values, and the Good Society.

Семінар об’єднує лідерів різних сфер — бізнесу, уряду, громадського сектору, військових структур, культури, медіа, інших значущих галузей. Таке розмаїття сприяє розширенню кругозору та встановленню міжсекторальних звʼязків, дозволяє вийти на новий, більш глибокий рівень сприйняття історії та сьогодення.

Мета семінарів — дати учасникам, які скоріше за все не перетнулися б у звичному потоці життя, можливість тимчасово відійти від буденних справ, зупинитися та подумати про одвічні теми: природу лідерства, право, закон та справедливість, рівність і свободу, протиріччя у суспільстві, власність, добре життя, горизонти майбутнього.

Формат лідерських семінарів передбачає інтенсивні групові обговорення, особистісні роздуми під спрямуванням модераторів. Відправною точкою для діалогів є тексти сучасних та античних мислителів. Це дозволяє учасникам глибше осягнути теми семінару, переосмислити свої моральні переконання, на основі яких вони ухвалюють повсякденні та стратегічні рішення. Вплив цих рішень на них та їхні спільноти. Суспільство змінюється, а відтак і тексти семінарів оновлюються, щоб відповідати духу часу та викликам сьогодення.

Важливим елементом у творенні довірливого середовища є принцип конфіденційності, який заохочує учасників сміливо висловлювати нові ідеї. Діалог спрямований не лише на обмін думками, а й на досягнення глибшого розуміння різноманітних позицій, формування нового ступеня пізнання, емпатії, розуміння і тестування ціннісних та емоційних гіпотез. Саме тому створення простору, де кожен учасник почуває себе безпечно, є надзвичайно важливим.

Аспен-ідея в Україні: як українські лідери докладаються до розвитку суспільства доброго життя

В Україні Аспен-семінари почали проводити в 2008 році. Тоді, на тлі багатьох історичних процесів, потреба нашої держави у лідерах, які здатні ухвалювати повсякденні та стратегічні рішення, спираючись на етичні цінності, стала якомога значущою. Українське суспільство стикалося і продовжує щодня стикатися з численними викликами: політична поляризація, пошук національної ідентичності та порозуміння, соціальні та економічні нерівності. Головним і найскладнішим з них стало російське вторгнення.

Семінари стали відповіддю на ці запити, створюючи простір, де представники бізнесу, державного сектору, науки, громадянського суспільства та інших важливих сфер можуть знаходити порозуміння і водночас переосмислювати власні цінності та їх вплив на рішення.

Вже більше ніж 15 років Аспен-ідея існує в Україні та обʼєднує лідерів. А з 2015 року в Україні розпочав свою діяльність Аспен Інститут Київ, який створює платформу для глибоких діалогів, допомагаючи українським лідерам краще розуміти загальнолюдські цінності та діяти на їхній основі.

Так, лідерські семінари Аспен Інституту — “Відповідальне Лідерство”, “Цінності та суспільство”, “Бізнес та суспільство” — спрямовані на те, щоб допомогти учасникам перейти від теоретичних аспектів лідерства до глибокого усвідомлення його моральних та етичних вимірів, які впливають на повсякденне життя. Поряд із цим програмні семінари, “Медіа та реальність: виміри відповідальності” та “Справедливість, закон і суспільство”, зосереджуються на об’єднанні лідерів конкретних сфер для детального обговорення професійних викликів.

Кожен повноформатний семінар триває від 4-х до 6-ти днів і передбачає ретельно підібрану програму: 24 лідери беруть участь у модерованих діалогах, побудованих на текстах класичних і сучасних авторів. Учасник, який пройшов весь семінар, отримує статус випускника Аспен Інституту Київ. За роки Аспен-руху та діяльності Інституту такими випускниками стали понад 1500 лідерів та лідерок із різних сфер.

Семінари — це досвід, який змінює світогляд

Команда Інституту щиро вірить, що здобутий досвід стає для учасників трансформаційним. Дехто називає семінари “ковтком свіжого повітря”, “можливістю перезавантажити буденне та подумати про вічне”, або ж “досвідом, що змінив життя”.

Семінари Аспен Інституту створюють середовище, де лідери можуть рефлексувати, обмінюватися ідеями та, як результат, змінювати свої спільноти та суспільство. Багато учасників, які пережили Аспен-досвід, повертаються до повсякденного життя з переосмисленими поглядами на цінності та прагненням сприяти позитивним змінам у суспільстві.