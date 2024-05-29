Діалог лідерів: персональний вимір у підсиленні стійкості суспільства

Повномасштабна війна стала каталізатором цих процесів і примусила знову переосмислювати зовнішні і внутрішні конфлікти, поняття добра і зла, життя та смерті. Потрібно долати тривогу, розпач, відчуження; спробувати продуктивно переформатувати себе, адаптуватись, щоб зберегти внутрішню стійкість. Важливість обговорення вічних цінностей з людьми, які несуть відповідальність за свої колективи, спільноти, ще більше загострилась.

За минулий рік Аспен Інститут Київ провів три лідерських семінари: два набори на “Відповідальне лідерство” й “Цінності та суспільство”. Аудиторія семінару — лідери у сфері бізнесу, політики, державного сектору, громадської діяльності, науки, мистецтва, медіа тощо.

Директорка семінарських програм Аліна Шклярук вважає, що платформа для обговорення фундаментальних питань та пошуку відповідей на них є критично необхідною для лідерів.

— Ми можемо судити про вірність своїх переконань лише отримуючи реакцію ззовні, калібруючи власні судження в порівняння з іншими людьми. Коли людина одна, то їй дуже важко знаходити міцне підґрунтя для подальшого розвитку, пускати коріння нових сенсів. Вона має бачити результати своїх дій, перевіряти свої внутрішні напрацювання у діалозі з іншими людьми. Тому ми створюємо платформи-лабораторії, де можна побачити розмаїття думок, ідей та змістів.

Семінарська активність Аспен Інституту Київ: вплив повномасштабної війни

Перший семінар “Відповідальне лідерство” відбувся рівно через рік після повномасштабного вторгнення. Хоча Аспен Інститут Київ продовжував свою діяльність у 2022 році, організовуючи онлайн та наживо інші події.

Атмосфера щирості та відвертості, коли люди намагаються розібратися, що для них найважливіше, відкриває новий ступінь пізнання, емпатії, розуміння і тестування ціннісних та емоційних речей. І в цьому допомагають твори класичних і сучасних мислителів, які є змістовним підґрунтям для учасників семінарів, зазначає Аліна Шклярук.

— Тобто або людина закріплюється у своїй позиції під час цього тестування, або чує точки зору з іншої перспективи, які дозволяють вийти на новий, більш глибокий рівень сприйняття історії та сьогодення. І кожного разу народжуються нові ідеї. Вони часто дуже різні, але співзвучні в плані синергії і довіри. Люди знаходять аргументи для підтримки та надихають одне одного на саме життя.

Одвічні теми, актуальні у всі часи, такі як власність, природа людини та її відносини з державою, питання справедливості, права… Лабораторія суджень, думок, ідей працює на межі екзистенційних викликів.

Сучасність та фундаменталізм: семінарські теми завжди відповідають духу часу, але торкаються й одвічних питань

Тема війни, суспільного договору, гендерної рівності, штучного інтелекту — суспільство змінюється, а відтак тексти семінарів оновлюються, щоб відповідати духу часу. Найголовніші питання, що існують в цій точці простору та часу, група обговорює за спрямуванням модераторів. Модератори пропонують такі питання, над якими люди, можливо, не мали часу замислитися. Це піднімає обговорення на більш високий рівень, поглиблює його. Важливим фактором для продуктивної інтелектуальної роботи, за словами Аліни Шклярук, є те, що під час діалогів мінімізовані персональні посилання, натомість — учасники обговорюють саме зміст ідей та думок, звертаючись до всієї групи водночас. Цей формат перевірений часом: більше 70-ти років лідерські семінари проводять в світі, а і з 2008-го — в Україні.

— Ми живемо в такі часи, коли виживають ті люди, які приймають незмінні правила гри, умови, але змінюють своє ставлення до них, навчаються існувати в складному середовищі. Лідерам, які продовжують свою роботу, діяльність, беруть на себе відповідальність, є активними, зокрема, соціально — їм необхідні сили і моральна підтримка: в пошуку оптимальних шляхів та рішень, а також — у швидкій адаптації до складних умов. Але головне — важливо тримати духовний і етичний стрижень, у чому суттєво допомагають спільноти. Тому що всі люди — соціальні; ми не можемо бути поодинці.