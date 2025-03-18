Навчання не має ставати на паузу

Колись давно я був пʼятикласником і знайшов підручник з фізики для 6 класу (тоді існувала десятирічна освіта, фізику починали вивчати з шостого класу). Я взяв книжку почитати на літні канікули. Хто ж міг подумати, що складні закони та явища можна так доступно, зрозуміло та, головне, цікаво пояснити дитині? Я «проковтнув» цей підручник за кілька днів, ніби це була якась пригодницька історія, і з того часу серйозно захопився фізикою. Я займався високотемпературною надпровідністю. Тоді всі мої знайомі молоді вчені виїжджали за кордон через брак фінансування науки. Я не хотів їхати, я хотів зробити так, щоб дітям було цікаво навчатися.

У той час на українському ринку дуже бракувало якісних книжок і підручників. Коли разом із тоді ще маленькою командою запускав «Ранок», у нас було одне завдання: створювати видання на зразок тієї «Фізики», яку я прочитав у шкільні роки. Такі підручники, що здатні захоплювати, запалювати і відкривати перед дітьми двері до успіху в дорослому житті. Сподіваюся, у нас це вийшло.

Сьогодні «Ранок» — вже давно не маленьке видавництво, що тіснилося в приміщенні з площею менше 20 метрів квадратних. Це головне дитяче видавництво країни та лідер ринку навчальної літератури. Ми представляємо Україну в Європейській Асоціації освітніх видавництв, заснували власну інноваційну школу «Ранок», стали організаторами Всеукраїнської премії для вчителів «Ранкові зорі» та вже два роки поспіль входимо до переліку найкращих підприємств України за Індексом Opendatabot.

Видавництво «Ранок» виросло та змінилося, але наша місія залишилася незмінною — допомагати вчити та навчати, допомогати робити навчальний процес ефективним та цікавим для кожного.

Робота в умовах війни

Особливо важливим це завдання стало під час війни. Після початку повномасштабного вторгнення ми зіштовхнулися з різними викликами. Обстріли, відключення світла, вимушений переїзд до безпечніших регіонів, повернення до дистанційного формату комунікації — ці проблеми вплинули не тільки на роботу бізнесу, а й на навчальний процес. Тому команда видавництва «Ранок» почала працювати над тим, аби зробити навчання якомога простішим і доступнішим навіть у таких умовах.

Перше, що ми зробили ще на початку широкомасштабної війни, — виклали електронні версії підручників та частину художніх книг для дітей у вільний доступ. Наші видання з’явилися на офіційних сайтах усіх великих освітніх видавництв Європи. Ми зв’язалися з іноземними колегами та попросили їх про таку послугу, щоб забезпечити українських дітей за кордоном засобами для навчання.

Ми майже не зупиняли свою роботу з початком війни. У березні 2022 року команда видавництва у бомбосховищі повернулася до роботи над підручниками. Пріоритетним завданням стала підготовка нових підручників для 5 класів за програмою НУШ, які мали лежати на партах у вересні. Для цього знову довелося звертатися до партнерів з-за кордону: українські друкарні, більшість із яких розташована в Харківській області, тоді ще були зачинені або не працювали на повну потужність. Частину підручників друкували в Польщі, Румунії, інших державах — щоб встигнути до початку навчального року. І ми це зробили.

Також важливо було подбати про безпеку всіх процесів і співробітників. Вся інформація зберігається у хмарі, папір довозимо до друкарні тільки за потреби, ніколи не зберігаємо матеріали та книжки в одному місці. Зараз наша команда працює з різних куточків України та світу, а книги та підручники видавництва «Ранок» зберігаються не лише в Харкові. Щоб диверсифікувати ризики, ми відкрили нові логістичні центри в Києві та Львові, звідки їх щороку розвозять до українських шкіл. Навіть друкувати почали одразу а різних друкарнях в кількох містах країни. Робимо все, щоб і за таких складних умов навчання не ставало на паузу.

Впровадження сучасних підходів в освіті - електронні інтерактивні додатки

Для цього ж ми запустили інтерактивну навчальну платформу «іЗЗі». Вона з’явилася ще в другій половині 2021 року, але модернізацію та розширення її функціоналу вдалося зробити вже після початку вторгнення. Бо власне через повномасштабну війну цей проєкт став особливо актуальним.

Якщо погортати підручники видавництва «Ранок», що були видані вже після 2022 року, то на багатьох сторінках можна знайти QR-коди і посилання. Усі вони ведуть на платформу «іЗЗі» та «заховані» там корисні фішки. Це і тести до кожної теми уроку, і ігрові завдання, і відеопояснення або уривки з документальних фільмів, які можна переглядати під час вивчення якогось розділу. Наприклад, до нових підручників з історії України їх автор й відомий ведучий «Реальної історії» Акім Галімов самостійно відзняв цікаві нарізки про різні історичні об’єкти. На платформі також розміщені готові презентації для вчителів і розробки уроків.

Чому такий інтерактивний електронний додаток важливий? Насамперед тому, що сьогодні діти краще засвоюють інформацію через візуальний контент та охочіше взаємодіють з інтерактивом — це доведено багатьома дослідженнями. А впровадження таких підходів на уроці може зробити навчання більш ефективним. Це й полегшує вчителям підготовку до уроків, особливо в умовах блекаутів чи постійних тривог.

Підтримка вчителів

«Ранок» регулярно проводить Всеукраїнські конференції, під час яких педагоги з усієї країни можуть обмінятися досвідом і дізнатися щось нове для професійного розвитку. Ми створили окремі канали в соцмережах і месенджерах, через які надаємо методичну підтримку всім освітянам, що навчаються за нашими підручниками.

Підтримка вчителів — це одне з пріоритетних завдань для видавництва. Тому торік ми заснували свою премію «Ранкові зорі». Вона має 9 номінацій, головною з яких є «Зірковий вчитель». Цими нагородами ми хотіли відзначити українських педагогів, які всупереч труднощам і викликам часу роблять усе, щоб якісно викладати дисципліни й навчати своїх учнів. У цьому році отримали понад 1700 заявок від вчителів, кожна анкета — це історія професіоналізму та незламності. Скажу чесно, обрати з них 50 півфіналістів було складно.

Зараз наша команда працює над новими підручниками для 8 класів за програмою НУШ. Одночасно готуємо продовження серії навчальних видань з англійської мови Project Explore, яку ми видаємо у співпраці з Oxford University Press. Сьогодні за цими підручниками своїх учнів навчають сотні українських вчителів. Також удосконалюємо інтерактивну платформу, додаємо до неї новий контент. До кожного підручника робимо методичну підтримку з презентаціями, конструкторами уроків, календарними планами, щоб максимально полегшити роботу вчителя.

Загалом попереду в нас ще багато планів щодо нових освітніх інструментів і корисних навчальних матеріалів. Усі проєкти, які обговорювали з командою, навіть не згадати. Але про одне можна сказати напевно — видавництво «Ранок» й надалі буде залишатися надійним партнером кожного вчителя. Тому що «Ранок» це більше, ніж підручники!