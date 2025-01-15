Глава МЗС Литви допустив відправку військ до України у межах місії союзників

Литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що, якби Київ запросив розміщення військ деяких західних країн, включно з Литвою, це питання обговорювалося б із союзниками, і литовський прапор там був би присутній.

«Ми б обговорили з союзниками і партнерами те, який це має вигляд, і ми обговорили б з Україною, який це має вигляд. Нагадаю, що після Паризького саміту, коли президент Макрон, який також запросив президента Литви, говорив про ініціативу розширення своєї військової присутності в Україні в різних формах, Литва не відкидала такої можливості», - сказав очільник литовської дипломатії в програмі “Тема дня” телебачення LRT у вівторок.

За словами Будріса, Литва є стороною, що надає безпеку в регіоні: вона робить внесок у забезпечення безпеки не тільки дипломатичними, а й іншими засобами.

«Точно так само і тепер потрібно говорити про те, що це було б, як це виглядало б, з огляду на цілком чітку, конкретну позицію, вона також буде спрямована і майбутній адміністрації США - Литва також є стороною, що надає безпеку в регіоні, а не тільки її одержувачем. (...) Ми активно сприяємо забезпеченню безпеки не тільки дипломатичними, а й іншими засобами. Буде таке питання - я не сумніваюся, що литовський прапор там буде присутній», - наголосив міністр.

У листопаді 2024 року Le Monde повідомило, що країни Європи знову обговорюють відправку військ в Україну. Дискусії поновилися перед вступом на посаду президента США Трампа, який може зупинити допомогу Києву.