Le Monde: країни Європи знову обговорюють відправку військ в Україну

Дискусії поновилися перед вступом на посаду президента США Трампа, який може зупинити допомогу Києву.

Деякі західні країни знову обговорюють можливість відправлення своїх військ чи приватних військових компаній в Україну для протистояння російській агресії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на французьке видання Le Monde і на джерела.

Зазначається, що дискусії поновилися перед вступом на посаду президента США Дональда Трампа, який може зупинити допомогу Києву Вашингтоном.

Le Monde нагадує, що коли президент Франції Емманюель Макрон публічно говорив про можливе відправлення західних військ в Україну, це викликало "різку протидію" з боку деяких країн, насамперед – Німеччини. Останнім часом обговорення відновилися, зокрема – під час візиту до Франції прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

"Між Великою Британією та Францією ведуться переговори щодо співробітництва в галузі оборони, у тому числі з метою створення ударної сили союзників у Європі, орієнтованої на Україну та європейську безпеку загалом", – заявило виданню британське військове джерело.

Нещодавно міністр закордонних справ Франції Жана-Ноель Барро в інтерв’ю ВВС News сказав, що "червоних ліній" у питанні підтримки України не існує. Відповідаючи на запитання, чи це може означати участь французьких військ у бойових діях, він заявив, що Франція "не виключає жодного варіанту".

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