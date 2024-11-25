Le Monde: країни Європи знову обговорюють відправку військ в Україну

Деякі західні країни знову обговорюють можливість відправлення своїх військ чи приватних військових компаній в Україну для протистояння російській агресії.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на французьке видання Le Monde і на джерела.
Зазначається, що дискусії поновилися перед вступом на посаду президента США Дональда Трампа, який може зупинити допомогу Києву Вашингтоном.
Le Monde нагадує, що коли президент Франції Емманюель Макрон публічно говорив про можливе відправлення західних військ в Україну, це викликало "різку протидію" з боку деяких країн, насамперед – Німеччини. Останнім часом обговорення відновилися, зокрема – під час візиту до Франції прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
"Між Великою Британією та Францією ведуться переговори щодо співробітництва в галузі оборони, у тому числі з метою створення ударної сили союзників у Європі, орієнтованої на Україну та європейську безпеку загалом", – заявило виданню британське військове джерело.
Нещодавно міністр закордонних справ Франції Жана-Ноель Барро в інтерв’ю ВВС News сказав, що "червоних ліній" у питанні підтримки України не існує. Відповідаючи на запитання, чи це може означати участь французьких військ у бойових діях, він заявив, що Франція "не виключає жодного варіанту".
Що передувало
- У лютому Макрон заявив на міжнародній конференції, що "не виключає" відправлення військ до України. США, Велика Британія, Німеччина, Італія і навіть Польща оголосили, що не розглядають залучення своїх солдатів до військових дій в Україні. Тодішній генсек НАТО Єнс Столтенберг також відкинув можливість скерувати військових на територію України.
- Ліві й праві сили Франції також гостро розкритикували заяву Макрона. Президент же повідомив, що в Національній асамблеї проведуть дебати й голосування щодо військової угоди з Україною. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?".
- Водночас, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в разі скорочення фінансової та військової підтримки України з боку США за адміністрації Трампа Британії доведеться розглянути варіант надсилання на територію нашої країни своїх військ. Проте експрем'єр нагадав, що саме за першої каденції Трампа Україна отримала "джавеліни", "без яких оборона Києва у перші дні вторгнення була б дуже складною".
- Радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл заявив, що уряд країни розглядає можливість відправки військ на захід України, щоб взяти на себе тилові функції ЗСУ.
- Також Литва готова відправити свої війська в Україну із навчальною місією. Відповідний крок уже погоджений Сеймом.
- За даними LB.ua, про можливість відправки іноземних військ в Україну в ЄС дискутують вже деякий час, але поки що йдеться лише про можливість надання невідкладної допомоги у разі якоїсь критичної для України ситуації на фронті. Більше про це – у матеріалі LB.ua "Чи прийдуть війська членів НАТО на український фронт і до чого тут Орбан".