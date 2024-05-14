Естонія розглядає можливість відправки військ в Україну, щоб взяти на себе тилові функції ЗСУ, – радник президента

Натомість українські тилові війська будуть вивільнені для операцій на фронті.

Радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл заявив, що уряд країни розглядає можливість відправки військ на захід України, щоб взяти на себе тилові функції ЗСУ, повідомляє Укрінформ із посиланням на Breaking Defense.

"Уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки військових на захід України, щоб взяти на себе непрямі "тилові" функції від українських військ та звільнити їх для операцій на фронті", – повідомив радник.

За його словами, уряд наразі проводить аналіз потенційного кроку. Хоча Естонія віддає перевагу будь-якому такому кроку в рамках повноцінної місії НАТО, він не виключив можливість того, що доведеться діяти в складі меншої коаліції.

"Обговорення тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Не виключено, що країни НАТО, які виступають проти такого кроку, змінять свою думку з часом", – зазначив Ролл.

Коментарі Ролла з’явилися після того, як керівник сил оборони Естонії генерал Мартін Герем минулого тижня розповів Breaking Defense, що декілька місяців тому в армії велися дискусії щодо відправки військових на захід України для виконання таких завдань, як медичне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення або протиповітряна оборона деяких міст на заході України.