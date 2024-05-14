Естонія розглядає можливість відправки військ в Україну, щоб взяти на себе тилові функції ЗСУ, – радник президента

Радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл заявив, що уряд країни розглядає можливість відправки військ на захід України, щоб взяти на себе тилові функції ЗСУ, повідомляє Укрінформ із посиланням на Breaking Defense.
"Уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки військових на захід України, щоб взяти на себе непрямі "тилові" функції від українських військ та звільнити їх для операцій на фронті", – повідомив радник.
За його словами, уряд наразі проводить аналіз потенційного кроку. Хоча Естонія віддає перевагу будь-якому такому кроку в рамках повноцінної місії НАТО, він не виключив можливість того, що доведеться діяти в складі меншої коаліції.
"Обговорення тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Не виключено, що країни НАТО, які виступають проти такого кроку, змінять свою думку з часом", – зазначив Ролл.
Коментарі Ролла з’явилися після того, як керівник сил оборони Естонії генерал Мартін Герем минулого тижня розповів Breaking Defense, що декілька місяців тому в армії велися дискусії щодо відправки військових на захід України для виконання таких завдань, як медичне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення або протиповітряна оборона деяких міст на заході України.
- На початку травня президент Франції Емманюель Макрон допустив введення військ в Україну у разі прориву фронту Росією. Перед тим у лютому цього року він вже робив схожу резонансну заяву. Тоді він сказав, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ.
- Більшість країн ЄС уже заявили, що про допомогу Україні їхніми військами навіть мови не може бути, однак деякі країни, як Естонія, не такі категоричні. Прем'єрка Кая Каллас зазначила, що західним лідерам не можна виключати відправлення наземних військ в Україну.
- Також Литва готова відправити свої війська в Україну із навчальною місією. Відповідний крок уже погоджений Сеймом.
- Президент Чехії Петр Павел за тиждень після зустрічі із президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що війська НАТО могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, оскільки це не порушувало б жодних міжнародних правил. Він нагадав, що після нападу Росії на Крим і Донецьку та Луганську області натівські інструктори працювали на території України.
- Пізніше Зеленський пояснив, що пропозиція відправити військових НАТО стосувалася тренувальних місій інструкторів, а не армій.
- За даними LB.ua, про можливість відправки іноземних військ в Україну в ЄС дискутують вже деякий час, але поки що йдеться лише про можливість надання невідкладної допомоги у разі якоїсь критичної для України ситуації на фронті. Більше про це – у матеріалі LB.ua "Чи прийдуть війська членів НАТО на український фронт і до чого тут Орбан".