Філашкін: з прифронтових населених пунктів Донеччини евакуювали 57 дітей

З прифронтових населених пунктів у Донецькій області евакуювали 336 людей. Серед них і 57 дітей.

Про таке повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що окупанти дев'ять разів обстріляли населені пункти Донеччини, проте інформація про постраждалих за добу не надходила.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Єлизаветівка. У Курахівській громаді пошкоджено три будинки у Веселому Гаю. У Гродівській громаді пошкоджено господарчу споруду в Іванівці.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни, Ямполівка, Зарічне, Іванівка і Ямпіль. У Миколаївці пошкоджено три будинки і адмінбудівлю. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено чотири об'єкти.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені десять приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено нежитлову споруду.

Нещодавно росіяни завдали 11 ударів по громадах Донецької області. Унаслідок атак постраждали троє людей, ще двоє загинули.