Уночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння Сумщини

Уночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє місцева ОВА.
Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.
Білопільська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (26 вибухів), РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
Новослобідська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи).
Середино-Будська громада: зафіксовано удар дроном-камікадзе типу «FPV» (1 вибух) та мінометний обстріл (4 вибухи).
Юнаківська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).
Дружбівська громада: росіяни били зі ствольної артилерії (4 вибухи).
Шалигинська громада: 10 мін скинув ворог на території громади. Також був артобстріл (7 вибухів).
Краснопільська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (7 вибухів) та мінометів (8 вибухів).
Великописарівська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (5 вибухів) та мінометів (8 вибухів).
Есманьська громада: були мінометні обстріли (8 вибухів).
Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл (24 вибухи).
Хотінська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (9 вибухів).
Миропільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів).
Зазначимо, нещодавно у коментарі New York Times начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія планує наступ на Суми.