Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?

Як змінюються правила виїзду за кордон, зокрема на навчання, для хлопців-підлітків — читайте в нашому тексті.

Підліткам до 18 років, які мають приписне й перебувають на військовому обліку, не потрібно брати дозволів і довідок у ТЦК та СП, щоб перетнути кордон. Це підтвердили LB.ua і в Державній прикордонній службі, і юрист.

Фото: novyny.live

Військово-обліковий документ юнаків

Ще 5 січня 2023 року Кабмін постановою визначив, що юнаки, яким виповнилося 16 років, отримують статус призовника, повинні стати на облік й отримати приписне. Це вони мають зробити у рік, коли їм виповниться 17.

Важливо, що про статус військовозобов’язаного не йдеться. В Україні військовозобов’язаними вважають чоловіків від 25 років. До цього віку приєднатися до лав армії можна лише добровільно.

Тож щоб отримати військово-обліковий документ, тобто приписне, юнак мусить з’явитися до місцевого ТЦК та СП з посвідченням особи й ідентифікаційним кодом.

Перетин кордону

Доки хлопцеві не виповнилося 18 років, він може без проблем перетинати кордон зі стандартними документами та з приписним. Навіть якщо сьогодні йому 17, а завтра день народження, хлопець може виїхати.

Ніяких додаткових дозволів чи довідок від ТЦК та СП на кордоні не потрібно показувати, пояснюють у Державній прикордонній службі.

«Жодних обмежень на виїзд і необхідності якихось додаткових документів до 18 років ніколи не було. І мені невідомо, щоб розглядали якісь зміни в цьому питанні. Змін до Правил перетину кордону станом на сьогодні немає», — зазначив LB.ua Андрій Демченко, речник ДПСУ.

Фото: Суспільне речник ДПСУ Андрій Демченко

Виїзд на навчання за кордоном

Для хлопців віком від 18 років чинне обмеження на виїзд, навіть якщо вони навчаються в іноземних вишах.

Таке обмеження ввели у вересні 2022 року. Як пояснили у ДПСУ, причиною стали масові підробки документів. Згідно з даними прикордонників, лише протягом липня-серпня 2022-го виявили близько 600 осіб, які використали підроблені документи про навчання за кордоном, щоб виїхати з країни.

Однак на початку квітня 2024 року уряд дозволив тимчасово (на семестр) перетинати кордон студентам українських вишів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті денної форми чи на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Фото: Макс Требухов міністр освіти і науки Оксен Лісовий

«Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності необхідно мати е-квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від ТЦК. Жодних особливих дозволів МОН не видаватиме», — пояснив міністр.

Це стосується лише учасників програми академічної мобільності.

Документи, які регулюють військовий облік і виїзд за кордон

Взяття на облік регулює постанова Кабінету Міністрів №1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», пункт 21.

Виїзд за кордон — постанова Кабміну №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України». Саме нею можна керуватися, якщо під час перетину кордону вимагають якісь додаткові довідки.